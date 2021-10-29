北京已启动3-11岁人群接种新冠病毒疫苗 接种时别忘了这些事！

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多地启动3-11岁儿童新冠病毒疫苗接种 这些热点问题了解一下！

人民网北京10月29日电 （记者张文婷）未成年人的新冠疫苗接种一直广受关注。近期，我国多地相继开启3—11岁人群新冠病毒疫苗接种。据北京市疾病预防控制中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星火介绍，北京市已启动新冠疫苗加强针接种和3～11岁人群接种工作，建议符合接种条件的人群积极接种。提前预约，按照接种门诊安排的时间段前往接种，减少陪同人员数量，避免在人员聚集的场所停留，严格遵守预约制、戴口罩、一米线、勤洗手等防控措施。

据了解，按照国家的统一部署，经过前期精心准备和部署，北京市10月28日启动3-11岁人群新冠病毒疫苗接种工作。那么，3-11岁人群为何要接种新冠病毒疫苗，接种时有何禁忌，围绕上述问题，相关专家给出了详细解答。

3-11岁人群有必要接种新冠病毒疫苗吗？

学校、幼儿园人口密集，易造成传染病局部传播流行，开展3-11岁人群新冠病毒疫苗接种，是构筑全人群免疫屏障的重要组成部分，也是阻断新冠病毒传播的重要措施。

3-11岁人群包括哪些对象？

包括在校（园）学生和非在校（园）人群，接种时接种者需年满3周岁。

新冠病毒疫苗能否与其他疫苗同时接种？

原则上不能与其他疫苗（包括免疫规划疫苗）同时接种，接种需要间隔14天以上。接种应优先保障国家免疫规划疫苗。在特殊情况下，比如受种者遇到动物致伤或者出现外伤，应不考虑时间间隔，及时接种狂犬病疫苗、破伤风疫苗、免疫球蛋白等。

哪些情况下不能接种新冠病毒疫苗？

（1）对疫苗的活性成分、任何一种非活性成分、生产工艺中使用的物质过敏者，或以前接种同类疫苗时出现过敏者；

（2）既往发生过疫苗严重过敏反应者（如急性过敏反应、血管神经性水肿、呼吸困难等）；

（3）患有未控制的癫痫和其他严重神经系统疾病者（如横贯性脊髓炎、格林巴利综合症、脱髓鞘疾病等）；

（4）正在发热者，或患急性疾病，或慢性疾病的急性发作期，或未控制的严重慢性病患者。

接种前需要注意哪些事项？

监护人需提前了解新冠病毒疫苗接种相关知识，携带好有效身份证件（身份证或户口本等）以及儿童《预防接种证》前往接种门诊，避免孩子空腹、劳累，提醒孩子当天穿宽松的衣服方便接种。

接种前监护人和儿童应当充分了解《新冠病毒疫苗接种知情同意书》，如实告知健康状况，配合做好健康问询和知情告知，通过医生评估且监护人签署知情同意书后才能接种。

接种后有什么注意事项？

接种后要在现场留观30分钟，确认没有异常方可离开；如有不适，及时告知医生。回家后监护人应注意观察孩子状况，孩子如果出现不良健康情况，要向学校或接种单位报告，并及时就医；近日孩子要清淡饮食，好好休息，避免过度运动和劳累。

曾经感染过新冠病毒的儿童还需要接种吗？

对于既往新冠肺炎病毒感染儿童，可在感染6个月后接种1剂新冠病毒疫苗。

北京市目前整体接种情况如何？

截至10月27日，北京市累计报告接种新冠病毒疫苗4250.35万剂次，累计接种2047.21万人。（来源：北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第251场新闻发布会、北京发布）