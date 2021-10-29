10月28日，第六届全国杰出专业技术人才表彰大会召开。中国飞鹤董事长冷友斌入选“全国杰出专业技术人才”并获表彰。

据悉，中国飞鹤董事长冷友斌获评全国杰出专业技术人才，与其多年带领飞鹤创新产业集群发展模式密切相关。从2006年开始，飞鹤扎根北纬47°黄金奶源带，历经10余年，创立产业集群发展模式，实现了从源头牧草种植、饲料加工、规模化奶牛饲养，到生产加工、售后服务各环节的全程可控。在此基础之上，飞鹤还建立起行业新鲜乳粉标准体系，从奶源、饲料、配方、加工、储运、智造六大方面，全面保障奶粉的新鲜和营养。值得一提的是，在乳基料关键技术的研究中，飞鹤研制出的乳清液新产品直接添加到配方粉中，为今后婴幼儿配方奶粉的关键原料自主生产奠定了重要基础。

基于一直以来的不断突破和创新，飞鹤收获了越来越多消费者的支持和信赖。2021年上半年，飞鹤实现营收115.4亿元。