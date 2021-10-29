国家卫健委：10月28日新增确诊病例64例 其中本土病例48例

10月28日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例64例。其中境外输入病例16例（广东4例，上海3例，广西3例，浙江2例，云南2例，北京1例，内蒙古1例），含5例由无症状感染者转为确诊病例（浙江2例，广东2例，广西1例）；本土病例48例（内蒙古19例，其中阿拉善盟18例、锡林郭勒盟1例；甘肃12例，其中兰州市10例、张掖市2例；黑龙江9例，均在黑河市；青海3例，均在西宁市；北京2例，均在昌平区；宁夏2例，均在银川市；云南1例，在德宏傣族景颇族自治州），含3例由无症状感染者转为确诊病例（均在黑龙江）。无新增死亡病例。新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例22例，解除医学观察的密切接触者837人，重症病例较前一日增加5例。

境外输入现有确诊病例375例（其中重症病例1例），现有疑似病例2例。累计确诊病例9562例，累计治愈出院病例9187例，无死亡病例。

截至10月28日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例701例（其中重症病例38例），累计治愈出院病例91665例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例97002例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1244628人，尚在医学观察的密切接触者42199人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者23例，其中境外输入20例，本土3例（均在山东日照市）；当日转为确诊病例8例（境外输入5例）；当日解除医学观察13例（境外输入12例）；尚在医学观察的无症状感染者410例（境外输入369例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28808例。其中，香港特别行政区12337例（出院12033例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院72例），台湾地区16394例（出院13742例，死亡847例）。