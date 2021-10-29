北京新增2例本土确诊病例和1例境外输入确诊病例

据“健康北京”微信公号消息，10月28日0时至24时，北京新增2例本土确诊病例(昨日已通报)，无新增疑似病例和无症状感染者；新增1例境外输入确诊病例，无新增疑似病例和无症状感染者。

本土新冠肺炎确诊病例：

确诊病例1：现住昌平区北七家镇宏福苑小区，为10月23日已通报确诊病例的密切接触者，是其同居住单元邻居。10月22日至25日核酸检测结果均为阴性，10月26日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院隔离治疗，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，10月28日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例2：现住昌平区东小口镇东辰小区，为10月25日已通报确诊病例的密切接触者，社区工作人员。10月21日为病例房门安装门禁锁，接触病例时佩戴N95口罩，未戴一次性手套，与病例有近距离交谈。10月25日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院隔离治疗，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，10月28日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

境外输入新冠肺炎确诊病例：

确诊病例：中国籍，10月22日从英国出发，10月23日经瑞典到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店。10月27日报告核酸检测结果为阳性，10月28日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

已对上述确诊病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。