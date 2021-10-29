加快老年健康服务体系建设（无影灯）

太极拳、八段锦、扇子舞……如今，越来越多的老年人加入全民健身的队伍。国务院印发的《全民健身计划（2021—2025年）》指出，提高健身设施适老化程度，研究推广适合老年人的体育健身休闲项目，组织开展适合老年人的赛事活动。这一举措为促进健康老龄化、更好满足老年人的健身需求提供了有力支撑。

人口老龄化是社会发展的重要趋势，也是今后较长一段时期我国的基本国情。当前，我国老年人“长寿不健康”问题较为突出，带病生存、多病共存的情况十分普遍。2019年，我国人均预期寿命已经提升到77.3岁，但人均健康预期寿命只有70.6岁。此外，我国失能、部分失能老年人约有4000万，失智老年人约有1500万。“长寿不健康”的生活状态既影响了个人幸福，也给家庭和社会带来沉重负担。实现健康老龄化，是积极应对人口老龄化最核心的问题，也是积极应对人口老龄化的长久之计。老人安则家庭安，家庭安则社会安。只有全面提高老年人健康水平，延长健康预期寿命，才能为经济社会发展奠定良好基础。

实现健康老龄化，必须坚持大健康理念，大力促进从“以治病为中心”向“以健康为中心”转变。老年人的健康，应从未老未病之时就开始“储备”。我们要把健康教育和治疗疾病摆在同样重要的位置，倡导“每个人是自己健康第一责任人”的理念，激发老年人热爱健康、追求健康的热情，养成符合自身和家庭特点的健康生活方式，合理膳食、科学运动、戒烟限酒、心理平衡，争取实现“不生病、少生病、晚生病”的目标。要鼓励和引导单位、社区、家庭、居民个人行动起来，对主要健康问题及影响因素采取有效干预，形成政府积极主导、社会广泛参与、个人自主自律的良好局面，持续提高健康预期寿命。

实现健康老龄化，必须建立完善老年健康服务体系，为老年人提供优质高效的整合型医疗卫生服务。要以满足老年人的健康服务需求为导向，着力构建包括健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护在内的综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系。重点关注慢性病的预防和管理，加强健康管理、康复护理、长期照护和精神慰藉等方面的专业服务，全面提高老年人健康水平。实施老年人失能预防与干预项目、老年人心理关爱项目，通过提前介入和预防，避免或延迟老年人罹患失能、失智等严重疾病，缩短带病生存期。加快老年健康服务体系建设，推动国家老年医学中心、国家老年疾病临床医学研究中心发展，加快二级及以上综合性医院老年医学科建设，推进老年医院、康复医院、护理院和安宁疗护机构建设。

实现健康老龄化，必须将健康融入所有政策，大力建设老年友好型社会。世界卫生组织将“老年友好”的内容分为8个方面，包括交通、住房、户外空间与建筑、社区支持与健康服务、交流与信息、社会参与、尊重与社会包容、公众参与和就业。我们要推动各领域各行业在管理、服务等方面适老化转型升级，逐步健全老年人社会优待制度体系。切实解决老年人运用智能技术面临的困难，努力消除老年人在出行、就医、消费、文娱、办事等方面的“数字鸿沟”，让广大老年人更好地适应并融入智慧社会，提升老年人社会参与水平，切实增强老年人获得感、幸福感、安全感。

健康长寿，是人类永恒的追求，也是每个人的梦想。实现健康老龄化，关乎国家长远发展，涉及千家万户利益。希望全社会共同关心老年人的健康问题，将健康老龄化理念融入经济社会发展各方面，不断增进老年人的健康福祉，把“银发浪潮”变成“长寿红利”，让老年人拥有健康幸福的晚年，让年轻人拥有可以期待的未来。

《 人民日报 》（ 2021年10月29日 19 版）