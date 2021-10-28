一、背景

中魁村坐落于浙江省温州市苍南县马站镇东侧的魁里山脚下，倚山靠海，距沈海高速复线马站出口仅2分钟，离渔寮景区仅5分钟车程，区位优势独特，资源禀赋优越，更是享有“仙家名果”之称的“蒲门四季柚”原产地。

近年来，中魁村打造“仙家名果·柚香中魁”的金字招牌，在建设美丽乡村方面，走出了一条“农旅”融合独具特色的乡村振兴新路子，相继获评“全国文明村”“全国民主法制村”“国家级生态村”，创成浙江省3A级旅游景区村庄。中魁四季柚被授予“国家气候标志”。

二、做法

（一）以品牌活动带动产业发展。早在1986年中魁村党支部就带领全村大面积种植四季柚300余亩，为全村成规模发展特优产品奠定了良好基础。90年代以后，中魁村两委发动群众，伐杂木、砍毛竹，建造半山腰机耕路，为进一步大规模发展四季柚，创造了良好环境和条件。由于四季柚的知名度不高，在市场中不具备价格优势，1995年，村民自筹资金，举办了首届中魁村四季柚采摘节，就此四季柚打响了名号，经济效益年年攀升。并且，在各级党委和政府的重视和支持下，中魁村每年都如期举办规模不等的采摘节活动及四季柚的发展战略研讨会。村两委为中魁村四季柚的发展和销售倾注了全部的心血，同时也得到了广大群众的大力支持和认可。目前中魁村四季柚优质园区面积已达700亩，成立了20家四季柚专业种植合作社，启用县域公共品牌“苍农一品”，借力电商拓宽营销渠道，走上了“规范化管理、规范化经营”的路子，村民收入大大提高，成功实现“一个产业带动一村人，一个水果致富一方人”。

（二）以产业融合带动村庄发展。依托自身发展规划及特色农旅产品，充分挖掘生态农业和旅游资源，打造“农业+旅游”发展模式，推动产业发展、群众增收。中魁村大力开展美丽田园建设行动，对村域内的田园进行了综合整治，有效提升了田园清洁化、生态化、景观化水平。在整治基础上，还投资1200万多万元，对村内的125亩土地进行规划设计，以“双魁印象”为主题打造出一个集观光旅游、户外婚庆拍照、亲子活动等为一体的美丽田园精品区。改造位于果园内的老旧民居，根据四季柚文化进行规划设计，打造以柚子文化为主题的“柚一邨”柳暗花明特色民宿。利用中魁稻田，打造集亲子活动、农耕体验、蔬果采摘、农田认养等为一体结合数字化升级改造的开心农场。一系列的产业融合发展，充分带动了村集体的经济发展，有效促进美丽田园向美丽经济的转变，实现“绿水青山”变成“金山银山”的可持续发展目标。

（三）以“服务村民”发展美丽乡村。中魁村在立足村内实际，从老百姓最迫切的生活需求入手，率先开展硬化村内道路，旧房改造，建成多媒体远教广场、古建式文化长廊、花海公园等居住环境整治工作。2005年以后不断完善四季柚园区的基础设施建设，通过对半山腰机耕路进行混泥土硬化，在园区架设滴灌、喷灌，安装太阳能杀虫灯等方式不断提高四季柚的品质。去年开始中魁村以“垃圾革命”专项行动为抓手，推进村内环境综合整治，完善生活污水治理、生态河道以及生活垃圾无害化减量化设施建设，全村基础设施得到极大改善，群众生活水平得到进一步提高。同时，建设5G网络诊疗平台和智能化终端服务系统，配置AED紧急救援设施，配有1支家庭医生并定期开展服务，实现“20分钟医疗服务圈”，打造“家门口”的医疗服务。

（四）以党建引领激发乡村活力。为切实发挥着党员先锋作用，中魁村于村口红色细胞亭设立村级事务代办点，建设志愿服务队伍，进一步提高村党支部凝聚力、号召力、战斗力。同时，中魁村严格实行三务公开，扩大村民的监督和参与度，制定和实施村规民约，依法调节群众纠纷，全面推行“网格化”管理模式，大力培育乡村服务性、公益性、互助性社会组织，让“自治、法治、德治”相结合、起头有并进，大大激发了乡村治理活力。

如今，中魁村已是马站四季柚最主要是生产基地，是苍南县美丽乡村建设的先进典型之一，乡村环境明显改善，生态建设稳步推进，名果的经济效益日益突出，村民生活富足，环境舒适整洁、活动丰富多彩，乡风淳朴文明。

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(责编：董童、李源)