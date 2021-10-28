一、背景

文化振兴助力“乡风文明”。乡村振兴，乡风文明是保障。乡风文明能够为产业兴旺提供很好的发展环境，为生态宜居提供优良的人文环境，有助于构建自治、法治、德治的治理体系，提高乡村治理的有效性，也是生活富裕的重要内涵，必须高度重视文化在乡村振兴中的作用，以文化发展振兴推动乡风文明。要注重发挥传统文化在乡村底蕴深厚、流传久远的优势，同时倡导现代文明理念和生活方式，提高农民的思想觉悟、道德水准、文明素养和科学文化素质，提振农民的精气神，促成农民养成良好的思维习惯、生活习惯和行为习惯，形成文明乡风、良好家风、淳朴民风，为实施乡村振兴战略提供强大的精神动力。

2019年，中国传媒大学作为教育部新增的定点扶贫高校，对内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗进行帮扶，同时把察尔森嘎查作为定点帮扶嘎查。中国传媒大学党委对扶贫工作高度重视，整合校内外传媒特色资源真抓实干，探索出一条传媒赋能、文创赋能、人才赋能“三赋能”的文化帮扶之路。

察尔森嘎查建档立卡贫困人口有47户、107人，2019年已全部实现脱贫。2021年内蒙古自治区党委书记石泰峰把察尔森嘎查设为其基层党建联系点，并于1月、5月两次来到嘎查指导基层党建工作。

二、方法

经过两年的帮扶工作，结合中国传媒大学自身的相关专业优势及当地工作实际情况，同时结合教育部提出的“三全育人”的改革，在察尔森嘎查乡村文化治理中提出了“一党史，二育人，三赋能”的新举措。

“一党史”。中国传媒大学驻村第一书记所派驻的科尔沁右翼前旗察尔森嘎查主动联系科右前旗党委，与学校共同开展了“光影明心，党史明志”红色电影学思践悟活动。

“二育人”。一是开展“全家福”计划。经过多年的精准帮扶，察尔森嘎查已经实现了建档立卡户全部脱贫，村民的物质生活得到满足，同时也暴露了一定的社会问题，不赡养老人、等靠要的现象出现。经过走访，建档立卡户多为无劳动能力或弱劳动能力的老人，其子女多外出打工不在身边，老人也多独自在家生活，家中也没有一张全家的合影。为了更好的建立乡规民约，形成尊老爱幼的风气。二是与专业课程相结合，开展实践采风调研。三是“五育”并举，强化劳动教育，弘扬劳动精神。

“三赋能”。结合中国传媒大学专业特长及相关优势，学校提出传媒赋能、文创赋能、人才赋能的长效帮扶机制。传媒赋能，讲好乡村振兴故事，促进帮扶地区知名度跃升。经过多年的建设和发展，察尔森旅游小镇的建设初具规模。结合中国传媒大学导演、摄影、戏美等专业优势及相关校友的名人效应，2021年将集中打造一批“网红景点”，通过传统媒体及新媒体如抖音、微博等渠道对嘎查旅游进行大范围宣传。文创赋能，注重授之以渔，提高产业帮扶实效。

学校充分发挥文化产业管理、广告、经济管理等专业及人才优势，对科右前旗实施“授之以渔”帮扶战略：系统挖掘和保护草原传统文化，协助前旗巴音居日合乌拉祭申报国家第五批非物质文化遗产；举办首届“中国草原文化旅游发展论坛”，引入专家、学者和优质企业，为当地文旅产业发展建言献策；引入社会企业捐建文化书屋“星空坊”，打造草原旅游网红打卡新地标；引入国内知名果酱企业，研发“季小果”沙果酱等产品。

人才赋能，打造长效机制，激发帮扶地区内生动力。学校发挥传媒艺术、媒体技术等方面的人才优势，加大智力投入，提升帮扶效能。“光明影院”公益团队将师生创作的近200部无障碍电影赠与科右前旗，为视障贫困人士修筑“心灵盲道”；影视创作校友团队为帮扶地区量身定制高品质宣传片，提升当地的知名度和美誉度；建设“中传书院”教育扶贫品牌，1593人次接受专家辅导和培训；设立“中国传媒大学科右前旗教育实训基地”，专设3个支教保研名额，选派31名优秀师生前往科右前旗中小学和职业高中支教，形成了长短期相结合、基础教育和艺术教育相补充的传媒特色支教品牌。

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(责编：董童、李源)