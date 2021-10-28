一、背景

张北县地处河北省西北部，内蒙古高原南缘的坝上地区，全县总面积4185平方公里，境域东西109公里，南北67公里，境内地形呈高原丘陵景观，平均海拔1400米，辖18个乡镇、366个行政村，有着4000年的历史，北依内蒙、西接山西、南临京津，是京津、晋蒙的重要交通枢纽，文明世界的“北方丝绸之路”张（张家口）库（库伦）商道贯穿县境，素有“旱码头”之称。

2020年全县199个贫困村、35639户、63180名贫困人口全部高标准实现脱贫摘帽，与全国、全省、全市一道全面建成小康社会，与全国人民一同走出了一条中国特色的扶贫开发道路，书写了人类历史上“最成功的脱贫故事”。

然“胜非其难也，持之者其难也。”取得脱贫攻坚的胜利不是最难的，保持这个胜利、巩固这个胜利成果更艰难。故摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点，张北县紧扣5年过渡期和3年整合期，对标“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴总要求，乘势而上，接续奋斗，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动乡村实现历史性变革，谱写新时代乡村全面振兴新篇章。

二、做法

（一）夯实产业基础、支撑乡村振兴“大盘子”。

乡村振兴已经箭在弦上、不得不发，产业振兴是推动乡村振兴的关键，只有产业振兴才能支撑起乡村振兴的“大盘子”。特色产业发展是乡村产业的支柱，张北县因地制宜、尊重客观实际的发展方式，抓住战略机遇，大力发展光伏产业、特色农牧、特色乡村旅游、特色生态建设等产业。

（二）建设生态宜居乡村，绘就乡村振兴美丽画卷。

张北县持续推进乡村建设行动，不断加大“空心村”治理力度，盘活农村闲置资产，实现利用效益最大化，在开展生态宜居村庄建设上，外修“颜值”、内提“素质”、涵养“气质”，全力打造形象良好、功能完善、生态宜居的美丽乡村。治理空心村，根据农宅空置率，在尊重群众意愿的基础上，采取易地新建、联村并建和整治提升三种模式，按照“拆、平、修、围、补、清、刷”7字方针，围绕硬化、亮化、绿化、美化，重点实施了残垣断壁和危破房屋拆除、基础设施和公共服务设施建设等7大类提升工程，彻底消除了农村“视觉贫困”，农村面貌焕然一新。

（三）培育文明新风，巩固乡村振兴精神文明阵地。

张北县大力培育乡村文明新风，推进移风易俗，全面深化农村殡葬改革，着力破除农村大操大办、封建迷信、薄养厚葬等陈规陋习，充分发挥“爱心超市”“五好家庭”的激励示范作用，倡文明新风，扬传统美德。

（四）创新乡村治理机制，打造乡村振兴张北样板。

治理有效是乡村善治的核心，治理越有效，乡村振兴战略的实施效果就越好。为此张北县健全完善党组织领导下的自治、法治、德治相结合的村级治理工作机制和村级事务运行机制，充分发挥村规民约、居民公约、行业规章等社会规范作用，引导村民自觉遵守公序良俗、履行社会责任、敬畏法律法规。以农村环境卫生制度化运行为切入点，定岗定责定片区，督导检查常评比。建立网格管理机制，以党员和干部为核心，以卫生保洁、矛盾排查、纠纷化解等为内容、实行“镇、村、户”三级网格化管理责任机制，构建横向到边、纵向到底，层层落实的工作责任体系，实现全员网格化管理。同时建立群众参与机制，通过设置公益岗位、开设爱心超市、实施积分兑换、先进典型评比等，激发群众内生动力，形成共治共享局面。建立党建引领、党员示范机制，通过主题教育、党史学习教育等活动，不断增强党组织战斗堡垒作用，通过党员述职、双向测评、干部拉链等形式，不断激发党员先锋模范作用。各项机制扎实有效推进，使乡村社会和谐有序、充满活力，在乡村振兴的道路上逐渐打造出张北样板。

初心凝聚力量，使命催人奋进，实干成就辉煌。生活富裕是乡村振兴的目标，小康不小康，关键看老乡，只有紧紧把握“产业兴旺”、“生态宜居”、“乡风文明”、“治理有效”这四匹马，“生活富裕”的这辆车上才会承载上“农业强”、“农村美”、“农民富”的果实，方能谱写新时代乡村全面振兴新篇章。

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(责编：董童、李源)