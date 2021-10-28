贵州省安顺市坚持高质量发展统揽全局，充分发挥考核工作的系统性、整体性和引领性作用,科学构建乡镇高质量发展考核体系，稳步推进乡村振兴战略行动计划落地见效。

一、背景

安顺是贵州省下辖的地级市，位于贵州省中西部，素有“中国瀑乡”“屯堡文化之乡”“西部之秀”美誉，是全国的“深化改革，促进多种经济成分共生繁荣，加快发展”改革试验区。

辖区内共有6个县（区），90个乡、镇、街道。构建乡镇高质量发展考评体系，推动乡村振兴战略实施主要基于以下三方面背景：一是加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的需要；二是“百姓富、生态美”的区域高质量发展追求给安顺发展提出新要求；三是探索实现高质量的生态产品价值促进安顺高质量发展的需要；四是安顺全市上下全力以赴在乡村振兴战略实施上开新局的需要。

二、做法

乡镇是县域经济的基础和重要组成部分，是乡村经济发展的中枢，进一步优化和整合乡镇综合考核，事关区域经济社会高质量发展。安顺市坚持以新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化为抓手，全面聚焦乡镇发展属性特性、效能驱动，在广泛征集摸底、开展实地调研、充分研讨论证、多方征求意见等基础上，科学构建乡镇高质量发展考核体系。

（一）精准定位发展属性，分类确定考核对象

根据乡镇资源禀赋、发展阶段、功能定位等不同特点，将全市90个乡（镇、街道）分为产业园区型、城市服务型、现代农业型、生态旅游型四类进行考核。

（二）精准定位发展特性，科学设置考核指标

坚持统筹推进、协调一致的原则，充分结合乡镇发展特性，紧紧围绕“四新”主攻“四化”，将乡镇高质量发展绩效考核指标设置为共性和个性指标。共性指标设置为四新质效、四化建设、民生保障、社会治理、其他工作共5类26项。同时，分别设置了培育性、创新性、重点性和执行力落实力指标，有力地发挥各项指标牵引性作用。个性指标的设置，坚持尊重乡镇发展主体性的原则，由乡镇充分结合自身发展特性提出需要“扬优补短”进行考核的个性指标，县（区）审核同意后，纳入当年评价，每个乡镇个性指标均为5项。

（三）精准把握考核内涵，建立完善考核机制

坚持日常、一贯和年终相结合的原则，分别按照指标确定、季度监测、半年评估、年终评价等基本程序进行。由市考核办牵头抓总，市直有关部门负责制定指标实施细则并作好考核评价工作，县（区）考核办负责组织实施，县（区）有关部门作为对应考核指标责任单位，形成市、县、乡“一盘棋”推动乡镇高质量发展的工作格局。

1．季度监测。每年4月中旬和10月中旬，县（区）有关部门报送一季度和三季度监测指标数据，县（区）统计部门汇总季度共性指标监测数据，县（区）发改部门汇总季度个性指标监测数据。县（区）考核办对未按时序进度推进工作或监测过程中发现存在问题的，及时提醒、动态跟踪落实；需督办的问题，及时组织进行督办。

2．半年评估。每年7月底前，县（区）有关部门报送监测指标数据，县（区）统计部门汇总半年共性指标监测数据，县（区）发改部门汇总半年个性指标监测数据。各乡（镇、街道）报送半年工作总结，县（区）考核办统筹做好半年评估工作，并对突出问题组织进行督促整改落实。

3．年终评价。根据考核工作安排，县（区）有关部门按照要求报送乡镇指标数据和数据说明。县（区）统计部门汇总高质量发展综合绩效评价指数。县（区）考核办综合政治素质考核、党建工作成效考核情况，形成推动高质量发展绩效评价得分及等次建议，按程序报县（区）综合考核领导小组办公室。

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(责编：董童、李源)