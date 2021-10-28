夏潭村位于江西省赣州市赣县区五云镇，面积10平方公里，村民330户，1319人。人均耕地1.05亩，2014年人均年收入3600元，是一个典型的赣南贫困小山村。

自2015年起自然资源部（原国土资源部）开始定点帮扶，至今先后派出五名干部担任驻村第一书记，持续奋斗在乡村振兴一线。

2016年引进甜叶菊种植项目，投入70万元建造智能恒温育苗大棚，成立甜叶菊合作社，补贴23户贫困户每户4000元入社，每年分红800元，带动群众增收致富。

2017年成功打井找水，解决了全村吃水难问题。2018年建成自然资源幼儿园，解决全村幼儿入园难问题。2019年，经上级部门验收确认，44户贫困户全部摘帽，人均年收入增至11000元，村集体年收入20万元，全村整体脱贫。

2020年投入100万元建造50亩简易蔬菜大棚，引导30户脱贫户种植蔬菜，合计增加收入13万元。

2021年又成功引进投资5000万元矿泉水厂项目，一批民生福祉工程配套落地。夏潭村发生了翻天覆地的巨变，在乡村振兴的道路上初步实现了可持续发展。

一、背景

虽然夏潭村在自然资源部定点帮扶下成功实现了整村脱贫，但乡村振兴要实现可持续发展，必须走稳扎稳打和推陈出新并重之路。在此背景下，结合村实际情况，进行了一系列有益的探索和实践，实现了预期目标。

二、做法

（一）一部村庄规划做引领

乡村振兴，规划先行。村庄规划凝结了两届村两委班子的期盼、凝结了全体村民的共识、凝结了各级专家领导的智慧。《自然资源部办公厅关于2021年支持定点帮扶县实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接意见的函》明确提出“村庄规划批准后作为用地审批和核发乡村建设规划许可证的依据”，更是赋予了夏潭村村庄规划实际效力，有力保障了乡村振兴产业项目落地。

（二）两家现有企业助发展

夏潭村目前有人和集团和淦龙集团两家企业在村投资经营。人和集团2013年投资1亿元建设祥云湖紫薇小镇旅游度假区。淦龙集团2016年投资5000万元建设云啸植物乐园。为解决脱钩问题，现任第一书记到任后，带领村两委班子主动到两家企业走访调研，详细介绍村发展规划，共同研究发挥村两委作用帮助企业排忧解难，将企业发展与乡村振兴目标有机统一，得到了两家企业的认可与支持。两家企业积极发挥社会责任感。

（三）三大产业矩阵共发力

一是坚定巩固农业主体地位。为保障国家粮食安全，2021年，村水稻种植面积增加了20%。通过改善引水灌溉设施、建设蔬菜大棚、进行土壤改良，农作物产量不断提升，村民收入显著提高，农业主体地位切实巩固。二是着力构建工业支柱产业。集团派团队赴实地调研建厂选址，并拟于近期与赣县区人民政府签订投资意向协议，明年年中可建成投产，预计年增加村集体年收入80万元，并带动当地村民就业。三是大力推动旅游业深入发展。以祥云湖紫薇小镇旅游度假区为代表的“旅游+民宿”产业正稳步发展，在赣州市乡村旅游和团队拓展市场份额不断提高。以云啸植物乐园为代表的“研学+旅游”产业雏形初显，栽种的各类珍贵树种长势良好，预计明年4月左右进入花期，有望打造网红景区。

（四）四项民生举措齐落实

一是弘扬重孝敬老传统。以往敬老活动主要是重阳节安排村里老人在村食堂聚餐，形式较为单一。以往对于尊老孝老榜样没有进行评选和表彰，现任第一书记今年在村史长廊中单独安排“孝老榜样”版块，将个人照片和事迹上榜入史，弘扬传统美德。

二是关爱留守儿童成长。协调祥云湖紫薇小镇和云啸植物乐园，由两家企业分别安排车辆，组织幼儿园儿童和家长陪同，免费参观度假区和赣州市动物园，开拓视野。同时经与自然资源部乡村振兴办申请，特争取10万元专项资金用于在篮球场周围添置大型多功能儿童滑梯、6架儿童户外秋千等娱乐设施。同时又购置大疆无人机、无线摄像头等设备，暑期定时巡查水库。

三是帮助脱贫边缘户就业。通过公益性岗位和祥云湖紫薇小镇、云啸植物乐园支持，已安排4位脱贫户边缘户签订长期就业合同，大大降低返贫风险。

四是改建文化广场设施。积极与自然资源部乡村振兴办申请沟通，特争取35万元专项资金用于广场地面抬升修复、村史长廊建设、LED显示屏购置等。

（五）五大振兴目标结硕果

一是产业振兴有项目。已初步形成了矿泉水厂、祥云湖紫薇小镇旅游度假区、云啸植物乐园为代表的三个重点产业。

二是人才振兴多渠道。8月12日，举行“自然资源部利用司党支部奖助学金”颁奖仪式，为今年考入大学的5位学子发奖金、颁奖状、授绶带，鼓励他们努力学习，建设家乡。9月27日，自然资源部赣南乡村振兴中心在赣州市举办“基层干部、技术人员和乡村振兴带头人培训班”，组织46名村脐橙、蔬菜种植户参加，接受高产栽培及病虫防控培训。10月11日，赣县区就业局在五云镇举办“高级家政培训班”，村组织15名妇女参加，学习产后护理和婴儿照料技能。

三是文化振兴厚乡风。通过建立村史长廊，将“孝老榜样”、“致富榜样”、“乡贤榜样”、“夏潭村大学生”等上榜展示，记入村史，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

四是生态振兴山水秀。2017年投入96.17万元，建成污水处理项目，全村生产生活污水均通过集中处理达标后排入河流。2018年开展生猪养殖环境整治，拆除猪栏4800多平方米，减少了无序散养导致的水污染和空气污染。2020年开展户厕改造工作，全村旱厕全部取消，人居环境极大改善。

五是组织振兴做保障。第一书记和村书记遇事共同议、工作共同干、责任共同担，配合默契，相互支持；党支部成员有凝聚力和战斗力；村民对党支部工作积极支持、真心拥护。

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(责编：董童、李源)