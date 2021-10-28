一、背景

清涧县位于陕西省榆林市最南端，是黄河、无定河交汇之地，东与山西省石楼县隔河相望，西、南与延安市子长、延川县接壤，北与绥德、子洲县为邻，是革命老区县。总面积1881平方公里，耕地面积62.5万亩，基本农田面积47.8万亩，林地面积186.5万亩；辖9个镇1个办事处5个便民服务中心，总人口21.41万，其中农业人口19.16万。县城面积4.8平方公里。

2020年,完成地区生产总值63.08亿元，固定资产投资73.22亿元，地方财政收入8007万元，社会消费品零售总额16.26亿元，规上工业总产值32.23亿元，城镇居民人均可支配收入29226元，农村居民人均可支配收入11467元。

二、做法

清涧县人工智能数字项目，紧紧抓住我国人工智能产业和互联网经济蓬勃发展释放出的大量就业机会，带动欠发达地区破除资源劣势，打通“信息高速公路”，分享数字经济成果。通过培训“人工智能训练师”（2020年2月国家人社部公布的新职业）人才梯队，承接国内人工智能数字产业订单，探索乡村振兴的新模式新路径。

成立于2019年12月的清涧县爱豆科技有限公司，是清涧县政府直属国有企业，公司源起于国家卫生健康委协调引进的阿里巴巴“AI豆计划”，由国家卫健委健康暖心基金、中国妇女发展基金会、支付宝公益基金会、蚂蚁金服人工智能部联合孵化。2020年5月，公司被授予“阿里巴巴数字产业扶持基地”。

清涧爱豆公司选址在全县最大的移民搬迁小区附近，截至2021年9月，共有员工170人，月平均薪酬超过3000元。

在国家卫健委扶贫办、阿里巴巴集团支持和清涧县委县政府领导下，公司以清涧为基地，积极带动周边县市发展数字产业。

清涧爱豆公司秉承“公益+商业”，以坚持社会公益性为导向，以提升市场竞争力为根本，分享数字经济成果，破除资源劣势，打通“信息高速公路”，为乡村振兴贡献力量。

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(责编：董童、李源)