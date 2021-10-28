一、背景

江西省赣州市安远县是内陆山区县、传统农业县，是赣南脐橙的主产区，也是全国生态文明先进县，境内三百山是香港同胞饮用水东江的源头。长期以来，受地理区位等因素的制约，农业产业发展较为滞后，脐橙、蜂蜜等绿色农产品“藏在深山无人知”。

如何解决农产品分散、小规模种养方式和销售问题，一直是困扰安远的难题。最终，安远县大力实施“电商+消费”，在全省乃至全国率先探索出“三级联动、四位一体”的“电商+消费”产销对接模式，推动农产品供应链体系建设，最大限度减少流通环节，拉近市场与产业基地的距离，变成直接链接生产端和消费端，让特色农产品销往全国各地。

目前，全县发展脐橙、红蜜薯、紫山药、百香果等农产品好网货近8万亩，2019年全县网销额达20亿元。仅2018、2019年包销贫困户红蜜薯、紫山药达7779万斤，销售额3.11亿元。

二、主要做法

（一）一套体系，疏通难点堵点。组建赣州市首个正科级事业单位电商办，统筹推进工作，在生产端、流通端和消费端出台配套政策和措施，切实有效地推动工作。

一是在生产端，出台农业产业及基地、合作社奖补政策，鼓励农户发展农业产业，培育特色明显、规模较大、效益显著的支柱产业，形成“春瓜、夏桃、秋薯、冬橙”四个拳头产品。

二是在流通端，推出快递补贴、农商行电商贷等惠民政策。规划建设县电商产业园，建成农资连锁配送中心和顺丰、中通县级快递分拨中心，引进总投资8亿元的北控中农·赣南脐橙交易中心。整合邮政、供销、快递企业等运力资源，建设乡级物流服务站18个、村级物流服务点105个，各类邮乐站点已覆盖全县18个乡镇，实现电商服务体系和物流服务体系全覆盖，基本解决了物流成本高、配送时效慢等问题，打通了工业品下乡、农产品进城“最后一公里”。

三是在消费端，申请注册了“三百山”品牌，将农产品统一标识，形成产品清晰标识，方便社会各界和消费者畅通购买，从而形成大品牌。同时，出台政策，鼓励各单位每年工会30%以上的经费用于工会集中采购农产品。

（二）双向发力，打通上行渠道。一是在线上搭建电商平台。平台依托微信公众号设计了多层级架构，上至总部总号，到市、县、乡镇级区域总号，下至每村一个村号，通过多个运营层级的联动，以社交电商转发分享的方式调动干群协作，共同挖掘村庄一村一品，推广本地产品，赋能乡（镇）、村成为农产品上线主体，精准对接市场需求。二是在线下，成立县级电商学院和电商技能培训中心，组建专业电商讲师团。通过开展“电商培训进乡（镇）”行动等方式，将电商技能培训拓展到村组一线。同时，在线下开展“三百山”赣南脐橙电商销售大赛等系列节会活动，特别是县委主要领导在活动上分别为红蜜薯和“三百山”赣南脐橙代言。目前，全县乡村发展网店超过1800家，3万多农户直接参与电子商务。

（三）三级联动，构建消费服务网络。

一是在县级组建服务中心，统筹抓好产业开发指导，产品包装设计、产品宣传推介及电商培训等工作。

二是各乡镇组建本乡镇服务中心，落实好农产品上架、采购、配送及销售后端统计等工作。

三是村级成立合作社，农户通过资金、技术、土地、劳力、机械等入股方式，有合作社组织开展农产品无害化生产加工。由县、乡服务中心指导合作社直接对接市场需求，扶持引导农户因地制宜种植紫山药、红蜜薯、百香果等“短平快”网货产品，由过去的“生产什么卖什么、生产多少卖多少”模式向“消费者需要什么就生产什么、消费者需要多少就生产多少”的精准化模式转变。

同时，由合作社优化组合，统一流转土地、统一供种、统一品牌、统一标准，成片推进种植基地建设，破解了农户自行种植产业难成规模的难题，有效拓宽了电商农产品供应链，还让农产品销得出、卖得好。县、乡（镇）、村三级联动服务，形成农产品从田间到餐桌的完善供应链体系。

（四）四位一体，建立利益链接机制。该模式以电商龙头企业为带动，以合作组织为纽带，以基地建设为基础，一手抓产业推动和农产品电商供应链体系，一手抓合作组织建设和电商服务体系，发动电商企业包销合作，让合作社农户直接成为电商企业的供货商，并按标准集中规模化生产可供网络销售的产品，实行保护价收购，确保农户利益，打造了农户、电商企业、电商合作社、电商产业基地为一体的利益联结体。

（免责声明：该展示案例内容系发布单位或个人自主供稿，仅供学习交流使用。）

(责编：董童、李源)