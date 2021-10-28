赣州邮政坚持以服务乡村振兴战略为工作主线，以赣南脐橙为抓手，加快邮政农村电商品牌基地建设及供应链打造工作；以“协同战略”为目标，在推进邮政农村电商融合发展生态圈建设方面，开展了一些有益尝试，并取得了一些初步成效。

一、背景

赣南脐橙是江西省赣州市特产，年产量达130万吨，是国家地理标志产品。随着脐橙种植规模逐年攀升，自2016年以来，江西省邮政公司、赣州市邮政公司积极对接政府，深入果业种植基地收购脐橙。

2017-2018年，赣州邮政累计销售脐橙500万斤；2019-2020年，赣州邮政创新运营模式，线上以邮政自有电商平台为主（邮乐平台），外部电商平台为辅（拼多多、有量、阿里 巴巴等），线下以召开“赣南脐橙”跨省协作研讨暨项目推介会为契机，深化全国邮政系统协作，不断拓展团购福利、渠道批销市场，累计分销赣南脐橙销售金额1374.5万元。

二、做法

（一）集中推介，拓展销售渠道

2019年10月，在集团公司电商分销局的支持下，赣州邮政在于都县召开了邮政助力乡村振兴优质农品交流会暨赣南脐橙推介，通过现场推介的形式，与山西、广东、黑龙江、天津、江苏、江西、北京、陕西、山东、安徽、宁夏、 天津、河北13个省份达成合作协议，其中安徽省订货额突破200万元，陕西、宁夏2个省份突破100万元。

（二）拓宽平台，丰富线上活动

一是拓展外部平台，在邮乐平台基础上，将产品上线至 拼多多、有量等平台；二是创新全员营销模式，将产品上线 至邮乐小店，引导店主积极转发推广；三是抢占线上销售市 场，在10月下旬开展了脐橙试吃体验预售等活动，并结合集团公司、邮乐网开展的双十一、双十二等活动，积极推进线上销售。

（三）强化管控，做好服务支撑

赣州邮政自2008年正式运作赣南脐橙项目，积累了近10年运作经验，2019年省市层面成立了专职项目团队，举全省之力推动项目运营，由各县分公司开展一对一对接和主动客服，集团公司分销局也安排了人员对果品筛选、品质把控、 仓储配送、客户服务等环节进行了专业指导，为项目的有效落地和品质提升提供了坚实的保障。

（四）互惠共赢，保障合作利益

逐年增长的销售规模保证了项目的价格优势，赣南脐橙项目销售价格在市场上有较强的竞争优势，保证了销售方30%以上的毛利润，最大程度提升了合作单位的经济效益。

（五）深化融合，助力专业协同

赣南邮政以脐橙项目为抓手，进一步发挥板块优势，探索“金融助力+电商引流+寄递提速”协同发展模式，构建了充满“邮政元素”的赣南脐橙产业生态圈：

在寄递方面，一是对标行业竞争对手，出台了全市赣南脐橙专项包快和标快寄递资费；二是针对脐橙种植和销售大客户制定了个性化营销服务方案，明确了服务承诺、理赔时限和免赔规则，提升邮政寄递服务品质；三是市分公司出台了标准箱补贴政策， 引导各县分公司重点向客户推广标准箱业务；四是利用自有及邮乐购站点渠道，在大型果品加工厂、电商物流园等脐橙主发货区设置快递揽收点，提供上门收件、代封发打包等服务，并同步开展特惠专线寄递促销活动。

在金融方面，一是要求网点逐户走访脐橙种植户，通过送农技知识上门的同时向种植户宣传邮政金融政策；二是重点营销当地大型果品供应商到网点开立对公结算账户，办理工资代发业务。通过以上做法，进一步拓宽了获客渠道，助力了两翼协同发展。

（六）强化宣传，营造营销氛围

借力政府资源宣传。积极与地方政府汇报，借助新闻媒体、政府公众号等资源进行宣传报道， 扩大影响力，联合地方政府采取召开项目启动会等方式，共同做大规模。

用好线上平台宣传。一是在邮乐网开辟专区，对“一县一品”“邮政基地农品”等产品做曝光展示，在全国微信群进行宣传推送；二是提取邮乐小店用户、老客户手机号码数据，利用短信推送平台点对点推送产品；三是借助新媒体传播，利用微信公众号、尚邮生活等平台，进行产品发布、推广，穿插互动小游戏，增强信息推广互动性，扩大宣传范围。

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(责编：董童、李源)