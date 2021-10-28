一、背景

惠农合作项目是中国邮政集团有限公司服务乡村振兴战略，准确研判形势、科学谋划发展新局面的一项重点工作。古田作为惠农合作项目全国首批6个先行先试地区之一，在集团公司的指导下，在省市县三级相关部门的通力配合下，自项目启动以来取得了较为显著的工作成效。

二、做法

（一）夯基固本，抓好机制建设

一是建立工作协同和联动机制。宁德市分公司党委高度重视惠农合作试点项目，成立宁德惠农合作项目试点工作小组，细化任务分工，及时对接，为惠农合作试点项目推进把好方向、谋好大局、定好政策、促好发展；按照“省分管总、市分主建、县分主战”的方式，明确职责分工，福建省分公司领导班子全体成员挂点古田分公司全力指导惠农项目开展，并多次深入古田调研试点工作并与基层员工交流座谈，市分公司领导班子每周驻点古田开展具体工作，市渠道部抽调人员与古田县分公司人员组建惠农项目运营中心，现场集中办公，以榜样力量带动项目快速推进。

二是建立政策传导和培训机制。通过启动会、专题会、部署会等方式，第一时间传达集团公司及福建省分公司的会议精神，让全市上下统一思想认识；成立由市场部、金融部、渠道部组成的6人惠农项目宣讲团，在全市范围开展9场惠农项目大宣讲活动，全力营造惠农发展环境；同时建立惠农运营中心，按照指导调研、项目简讯、食用菌企业汇总等形成惠农项目资料库。

三是建立挂点帮扶和督导机制。福建省分公司领导班子挂点帮扶古田，宁德市分公司领导班子、党员干部、青年员工参与合作社大走访，并组建惠农项目运营中心，现场集中办公；由宁德市分公司每周下发“周工作责任制清单”和惠农工作情况通报， 紧抓推进节奏，古田分公司项目组成员谈体会、找市场、定措施，形成自上而下层层带动、自下而上逐级落实的闭环运行机制。

（二）精耕细作，抓实走访工作

服务惠农、走访先行。宁德市分公司迅速成立市、县两级共计8个小组走访团队，制订专项考核办法，要求每周制定走访行事历，明确每日走访目标，严格按照“54+37”项登记表要求做好客户登记。同时，把此次惠农合作试点项目融入机关作风建设，鼓励和引导各级领导干部和机关人员走出办公室，深入基层一线、深入田间地头、深入企业农户，切实转变机关工作作风，锻造一支“走基层、懂市场、会营销”的干部员工队伍。

（三）聚焦重点，抓紧产品销售

农产品销售是农业生产的最终需求，是助农增收的持久动力。古田银耳基地重点立足于干银耳、冻干银耳和鲜银耳三类产品，加强与政府和市场的快速推进，建立了“上线-立项-订单处理-发货-客诉”的全流程支撑体系，全力推进农产品基地项目的销售组织。截至目前，宁德本地古田银耳销售额达276.64万元。

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(责编：董童、李源)