国家卫健委：10月27日新增确诊病例39例 其中本土病例23例

10月27日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例39例。其中境外输入病例16例（浙江8例，河南3例，福建2例，北京1例，湖北1例，广西1例），含8例由无症状感染者转为确诊病例（均在浙江）；本土病例23例（甘肃8例，其中张掖市4例、兰州市1例，兰州新区1例，嘉峪关市2例；内蒙古7例，均在阿拉善盟；北京3例，均在昌平区；宁夏2例，均在银川市；黑龙江1例，在黑河市；山东1例，在日照市；四川1例，在自贡市），含2例由无症状感染者转为确诊病例（北京1例，四川1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例23例，解除医学观察的密切接触者966人，重症病例较前一日增加6例。

境外输入现有确诊病例378例（其中重症病例1例），现有疑似病例3例。累计确诊病例9546例，累计治愈出院病例9168例，无死亡病例。

截至10月27日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例659例（其中重症病例33例），累计治愈出院病例91643例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96938例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者1240694人，尚在医学观察的密切接触者39121人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者31例，其中境外输入20例，本土11例（山东4例，均在日照市；黑龙江3例，均在黑河市；北京2例，均在昌平区；云南2例，均在德宏傣族景颇族自治州）；当日转为确诊病例10例（境外输入8例）；当日解除医学观察5例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者408例（境外输入366例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28800例。其中，香港特别行政区12335例（出院12033例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院66例），台湾地区16388例（出院13742例，死亡847例）。