10月27日，北京市第249场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从发布会上了解到，10月26日0时至27日14时，本市新增3例京外关联本地新冠肺炎确诊病例，累计报告京外关联本地病例21例，感染者均来自管控人员。本轮疫情病毒均为德尔塔变异株，本市已报告感染者共存在3个独立传播分支。北京市委宣传部副部长徐和建在发布会上强调，昌平区是防控的重中之重，要全域加强防控。此外，本市将采取措施加强“自驾游”“老年团”管理，严防疫情风险，各类考试非必要、能推迟的要取消或推迟。

昌平区是防控重中之重

要全域加强防控

在昨天的发布会上，市委宣传部副部长徐和建表示，要加快流调溯源，最大限度缩短流调溯源与落位管控的时间差。一旦出现感染者，以最快速度锁定风险区域和密接者、次密接者，落位管控等措施同步到位。扩大重点地区、重点人群的核酸检测范围，加密检测频次，做好现场秩序维护。

他强调，昌平区是防控的重中之重，要全域加强防控。市工作组要加强指导和督办，街乡镇和社区配强防疫力量。严格封控小区管理，确保居家观察人员足不出户。此外，继续严密外防输入措施，加强远端管控，把好入京关口。采取措施加强“自驾游”“老年团”管理，严防疫情风险。社会面防控要从严从紧，不能有丝毫松懈。加强各类考试防疫管理，按照“谁主管、谁负责”，非必要、能推迟的要取消或推迟。

昌平区副区长杨仁全在发布会上介绍，截至10月27日15时，昌平区管理密切接触者1642人、次级密切接触者475人，均已落实管控措施。连夜流调排查高某密接4人，3人核酸检测结果为阴性；1人核酸检测结果为阳性，已转至定点医院治疗，已开展流调工作。同时，已对高某居住地新悦家园公园6号、工作地某银行回龙观东区支行及周边小区进行核酸检测，已出结果23163人，均为阴性；其余结果待报。同步完成以上重点区域环境消杀。

21例京外关联本地病例

均来自管控人员

在昨天的发布会上，市疾控中心副主任庞星火介绍，10月26日0时至27日14时，新增3例京外关联本地新冠肺炎确诊病例。确诊病例1现住昌平区北七家镇宏福苑小区，为10月24日已通报确诊病例的密切接触者。确诊病例2现住昌平区城北街道新悦家园，为10月22日已通报确诊病例的密切接触者。确诊病例3现住丰台区新村街道怡海花园，为已通报的无症状感染者，10月26日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

庞星火介绍，截至目前，本市累计报告京外关联本地病例21例，其中确诊病例20例，无症状感染者1例，感染者均来自管控人员。目前正在开展流行病学调查、实验室检测和密切接触者追踪，对相关地区逐级采取封控管控等措施，管理各类风险人群。

庞星火介绍，北京市疾控中心对近期本市京外关联本地病例开展全基因组测序分析比对，结果显示，本轮疫情病毒均为德尔塔变异株，与近期我国内蒙古、甘肃等地报告病例的病毒高度同源，属于同一传播链；截至目前，本市已报告感染者共存在3个独立传播分支，分别为丰台传播分支，昌平传播分支，以及涉及丰台、海淀、昌平关联聚集性疫情传播分支。

全市核酸检测机构282家

40家可提供24小时服务

在昨天的发布会上，市卫健委副主任李昂介绍，目前全市核酸检测采样人员达3.4万余人，持证检测技术人员达1.1万人，实现了采样队在2小时内可集结到位。全市检测机构由去年底的249家增至目前的282家，样本日单检测能力从74.6万份提升至156.3万份。

此外，全市已确定40家可提供24小时“愿检尽检”服务核酸检测机构，保证了每个区不少于2家；为提升检测效率，明确发热门诊4至6小时、重点人群6小时以内、其他人群12小时以内出具核酸检测结果，核酸检测数据第一时间上传北京健康宝。

李昂表示，为方便市民查询和就近选择核酸检测服务，市卫生健康委对全市提供核酸检测采样服务的312个采样点和24小时“愿检尽检”服务核酸检测机构信息进行汇总，明确了地址、服务电话、预约方式、服务时间等，已于10月27日在北京健康宝发布，“同时，将与高德、百度、腾讯合作，在高德、百度、腾讯地图上对检测采样点和检测机构地理位置和相关信息进行标记，形成检测电子地图”。

重点

北京市公安局：已办理涉疫违法犯罪案件24起

在昨天的发布会上，市公安局副局长潘绪宏表示，本轮疫情以来，北京警方已先后办理妨害传染病防治等涉疫违法犯罪案件24起，刑事立案侦查19人，行政处罚13人。潘绪宏现场通报了5类典型案例。

第一类为违反小区封控措施、不服从防疫工作人员管理。10月23日，昌平区宏福苑社区调整为高风险地区。25日12时许，该小区居民陈某（男，31岁）步行欲从小区地下车库出口通过，在小区防疫工作人员劝阻时，陈某拒不听从并对工作人员进行殴打。目前，该人已被昌平警方依法刑事立案侦查。

第二类为违反进出京疫情防控要求、逃避正常检查。10月24日，韩某亮（男，39岁）驾车经过通州区永乐检查站时，为掩盖其曾前往中高风险地区的行程轨迹，企图使用他人行程码蒙混进京，被民警当场查获。现该人被通州警方依法行政拘留。在另一起案件中，李某（女，29岁）自今年8月起，多次要求他人通过电脑软件伪造其核酸检测阴性证明。目前，李某已被海淀警方依法刑事拘留。

第三类为违反公共场所疫情防控规定，不按要求佩戴口罩、测温验码，拒不服从管理。10月25日，曲某（男，42岁）在昌平区水屯车站附近公交车上，拒不佩戴口罩并将劝阻的工作人员打伤。现曲某已被昌平警方依法行政拘留。同日，姚某河（男，65岁）在顺义区欲进入某公司时，不配合健康扫码防疫规定，并将工作人员打伤。现姚某河已被顺义警方依法行政拘留。

第四类为拒不执行疫情期间密闭场所暂停开放要求。10月26日，大兴区某棋牌室经营人付某民（男，47岁）在接到暂时关闭棋牌室通知的情况下，违反疫情防控相关规定，仍开门营业。目前，该人已被大兴警方依法行政拘留。

第五类为非法组织跨省旅游活动、妨害传染病防治工作。10月19日，王某龙（男，39岁）非法组织昌平区多个小区53名居民，乘坐大巴车前往河北霸州参加“一日游”活动。期间，其与大巴车司机韩某（男，51岁）未按照规定对登车人员逐一扫码登记。22日，其中一名近期有高风险地区旅居史人员确诊新冠肺炎。目前，昌平警方依法对王某龙、韩某刑事立案侦查。

北京市教委：教师资格考试昌平考点整体迁移

在昨天的发布会上，市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕表示，北京市2021 年下半年中小学教师资格考试将于10月30日（本周六）进行，本次考试全市报名考生总人数9.2万人，设48个考点，全部为高校，分布在海淀区、朝阳区、大兴区等八个区。针对北京疫情形势的变化，市教委会同卫健部门进行研判，及时调整考试相关安排。

考试防疾要求有三点调整：一是社会考生和不在本校参加考试的在校生，须持48小时内核酸检测阴性证明参加考试。二是考试当天，所有考生除须向考点出示“北京健康宝”本人健康码以外，还须出示疫情防控行程卡（通信大数据行程卡），本人“健康宝”为“绿码”且行程卡为“绿色”的考生，方可正常参加考试。三是凡参加考试的考生，请下载、打印、签署《参加北京市2021年下半年中小学教师资格考试健康状况承诺书》。考生按所参加的科目数提前准备，每科目一份。

李奕还提到，设在昌平区的四个高校考点有调整，目前考场迁移已全部落实。其中，华北电力大学考点全部考生（70个考场）迁移至北京科技大学；北京农学院考点全部考生（70个考场）迁移至北京城市学院航天城校区；中央财经大学沙河校区考点全部考生（68个考场）迁移至首都师范大学良乡校区；中国石油大学（北京）考点全部考生（28个考场）迁移至北京工商大学良乡校区。10月26日下午，调整后的考点信息已更新完毕，市教委也通过教育部考试中心的短信平台给考生发送了变更提示信息，大家可及时登录系统，下载打印新版准考证，查询了解考点位置和交通线路。

本组文/本报记者 蒋若静 武文娟 李泽伟

病例详情

昌平区两名确诊病例基本情况和行程轨迹

确诊病例高某

居住在昌平区城北街道新悦家园公园6号，在某银行回龙观东区支行工作（昌平区龙泽园街道龙跃苑二区），为确诊病例3和4的密切接触者。

10月18日、19日自驾上下班。

10月20日，下午使用滴滴打车陪同家人到医院就诊。

10月21日，自驾上下班，下班后自驾前往昌平区北京红舞鞋少儿形体舞蹈教育。

10月22日，自驾上班，下午被判定为密切接触者转运至集中隔离点。

其中19日至22日四天早上均在工作地点旁烧饼店购买早餐。

10月25日，核酸检测结果为阳性。

10月26日，被诊断为确诊病例。

确诊病例宗某某

居住在昌平区北七家镇宏福苑小区，为确诊病例4的密切接触者。

10月15日，下午乘坐公交车到海淀区西王庄小区看望家人。

10月16日，白天在小区内未外出，晚上在小区内小陕娃面馆（五道口店）就餐。

10月17日，白天在小区内未外出，晚上乘坐公交车返回居住地。18日，在小区内未外出。

10月19日，上午在小区内两超市购物，下午到海淀区西王庄小区看望家人，晚上乘坐公交车返回居住地。

10月20日，上午到白各庄菜市场购物。

10月21日，中午到亿发超市购物，下午到海淀区西王庄小区看望家人，晚上乘坐公交车返回居住地。

10月22日，在小区内未外出。

10月24日，被判定为密切接触者转运至集中隔离点。

10月25日，核酸检测结果为阳性。

10月26日，被诊断为确诊病例。