北京供热系统今起“点火调试”

北京青年报记者从市城市管理委获悉，10月28日，本市供热系统将“点火调试”，并可根据气温变化随时转为正式供热。一旦遇冷空气、夜间低温时段，暖气将升温运行。这也意味着，今年本市将根据气温变化，随时转为正式供热。

根据《北京市供热采暖管理办法》规定，本市采暖期为当年11月15日至次年3月15日，市人民政府可以根据气象等实际情况调整采暖期时间。为做好今冬明春冬季供暖工作，让市民温暖过冬，提升幸福感、获得感，按照市委、市政府部署，本市将于10月28日开始进行供热系统“点火调试”。

北青报记者了解到，在供热系统点火调试期间，各供热单位将加强对供热设施的巡检和调试，及时解决系统跑冒滴漏和系统平衡问题，把问题解决在正式供热之前，提前为正式供热做好准备。确保到正式供热时，居民家中采暖温度达到18℃。

据悉，如果遇冷空气、夜间低温时段，暖气将升温运行。调试期间，将结合气象会商情况，根据气温变化，确定正式供热时间，随时转为正式供热。

对农村地区有取暖需求的煤改气、煤改电住户，完成设施设备巡检；对未完成清洁能源供暖改造的其他住户，由相关区保障优质燃煤供应。

在保障首都能源供应正常的同时，各供热单位将“精准供热”，保障供热服务的同时落实各项节能降耗措施；同时号召广大市民参与节能行动，从我做起，从小事做起，节约用电、用气、用煤、用热，养成节约用能的良好习惯。

北青报记者了解到，本月中旬，本市已经陆续启动供热系统的灌水打压工作。供热单位依据工作安排对所管辖片区进行灌水打压试验，通过向供热管道灌水达到并保持工作压力，检查供热系统的运行情况。市供热部门提醒，供热系统点火调试期间，广大市民请密切关注家中供暖设施状况，若家中出现跑水漏水等情况，可直接拨打小区供热单位服务电话报修解决。

据北京热力集团相关负责人介绍，为确保供热季期间安全稳定供热，北京热力集团今年制定了多套供热启动、运行方案和冬奥会冬残奥会保障方案等，经过多年深入探索和实践积累，建立了以地理信息、水力计算、模拟仿真、自动控制、专家决策、一站一日一计划能耗分析等系统为主要内容的智能热网调度体系，以科学调度保证热力供应。