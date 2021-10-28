53.5%受访者经常看国产综艺 主要为解压和打发时间

目前国内综艺节目品类越来越多，令人眼花缭乱。不少作品频频出圈的同时，也有一些综艺因为各种问题而被叫停。日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com）发布的一项针对1158名受访者的调查显示，53.5%的受访者表示经常看国产综艺节目，73.3%的受访者认为能够愉悦心情，缓解工作/学习压力。对于当前国内综艺节目的质量，46.5%的受访者认为精品和粗制滥造一半对一半。

73.3%受访者表示看综艺节目能愉悦心情，缓解压力

90后白新跃目前待业在家，平时喜欢看综艺节目打发时间，她最喜欢看一些搞笑类综艺，比如脱口秀，“节目中的每个人都很有‘梗’，感觉是在看一场演出，能够沉浸其中，很放松、很解压”。

调查显示，95.4%的受访者表示平时会看国产综艺节目，53.5%的受访者表示经常看。观看综艺节目，73.3%的受访者表示能够愉悦心情，缓解工作/学习压力。

在西安工作的李娜每天下班回家都会打开某个综艺节目，用来“下饭”。“有的时候回家只有自己一个人，挺冷清的，听到综艺节目里传来的声音，会觉得不那么孤独”。李娜觉得，综艺节目还有一个功能，就是能够满足社交的需要，能有和其他人交流的谈资。

调查显示，60.0%的受访者通过观看综艺节目打发时间，缓解寂寞，44.7%的受访者认为能重新认识某些社会现象或问题。其他还有：与他人有共同话题（31.7%），满足追星的需要（20.3%），学习到一些知识/技能（17.1%）等。

95后刘鑫堂是某高校汉语国际教育专业的研究生，她平时会看一些与专业相关的综艺节目，以增进对专业知识的了解，汉语桥系列是她的最爱。“有时可以通过选手回答题目的情况，认识到一些自己在研究第二语言时的偏误，很直观，很有学习价值”。

46.5%受访者感觉国产综艺节目良莠不齐

李娜觉得，现在的综艺节目五花八门，各种样式都有，说明大家对于精神文化生活的需求更加多元，对文化创作更有利。“近几年，国内出现了不少精品综艺节目，比如《声入人心》，让我对音乐剧、美声等有了基础了解，比如《舞蹈风暴》，显示了舞蹈与科技完美融合，具有很强的视觉冲击力。这些节目的出现，既能够科普推广相关知识，又满足了观众的视听感受”。

但她也觉得，目前国内的综艺市场还比较混乱，“像之前的选秀节目通过为喜欢的人打榜投票选拔偶像，不仅造成了资源的浪费，也引起了不少粉丝间的冲突，还会给很多没有辨别能力的青少年树立不好的榜样，需要加强对综艺节目的管理”。

调查显示，对于当前国内综艺节目的质量，24.7%的受访者认为精品更多，28.8%的受访者认为粗制滥造的更多，46.5%的受访者认为精品和粗制滥造一半对一半。当前国内综艺节目质量良莠不齐的现象比较普遍。

国产综艺节目存在哪些问题？64.3%的受访者认为是流量至上，故意制造冲突，博人眼球，56.2%的受访者认为是模仿泛滥，同质化较严重。

在苏州工作的95后王琳琳（化名）觉得，现在很多综艺节目会在预告片中故意宣传冲突，以营造下一期的卖点，但等到打开下一期时，却发现并非如此，另外通过剪辑、拼接来制造冲突的也不少，时常能在热搜上看到某些明星控告节目组恶意剪辑。“可能这就是节目制作方的流量密码，通过营造冲突，来引起大家的注意，从而提升节目的关注度和热度，但这样的方式其实很影响观看体验，让人有种上当受骗的感觉”。

作为一名综艺爱好者，王琳琳觉得现在的综艺节目同质化的现象很严重。“比如情感观察类综艺火了，打开视频软件，几乎全都是这类节目，很容易让人审美疲劳，失去观看欲望”。

其他问题还有：价值观导向有偏差（44.5%），内容无趣，注水严重（43.9%），剧本痕迹重（36.5%），嘉宾不符合节目调性（23.0%），对艺人背景审核不严（20.6%）等。

此次调查的受访者中，男性占40.2%，女性占59.8%；00后占11.9%，90后占48.4%，80后占32.5%。（记者 王志伟 实习生 杨哲）