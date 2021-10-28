北京新增3例京外关联本地确诊病例

据“健康北京”微信公号消息，10月27日0时至24时，北京新增2例京外关联本地新冠肺炎确诊病例、1例无症状感染者转确诊病例和2例无症状感染者，无新增疑似病例；新增1例境外输入确诊病例和1例无症状感染者，无新增疑似病例。

京外关联本地新冠肺炎确诊病例：

确诊病例1：现住昌平区北七家镇宏福苑小区，为确诊病例的密切接触者，10月27日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院隔离治疗，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例2：现住昌平区北七家镇宏福苑小区，为确诊病例的密切接触者，10月27日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院隔离治疗，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例3：现住昌平区东小口镇森林大第，为10月25日已通报的无症状感染者，当日转至定点医院隔离治疗，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，10月27日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

境外输入新冠肺炎确诊病例：

确诊病例：中国籍，10月22日从英国出发，10月23日经瑞典到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店。10月27日报告核酸检测结果为阳性，当日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

已对上述确诊病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。