16省份上调城乡居民养老金，最高每月涨100元

新华社北京10月27日电（记者姜琳）记者27日从人力资源和社会保障部获悉，截至目前，今年全国已有16省份提高了城乡居民养老保险省级基础养老金，最高每月上涨100元，惠及上海、北京、西藏、浙江、江苏、广西、内蒙古、宁夏、新疆（含新疆生产建设兵团）、江西、甘肃、吉林、山东、湖北、安徽、海南等地的7209万城乡老人。

据人社部农村社会保险司相关负责人介绍，城乡居民养老金由基础养老金和个人账户养老金两部分构成，其中，基础养老金来自中央和地方各级财政补贴。在参保人个人缴费水平不下降的情况下，基础养老金标准提高，意味着每个月能拿到手的养老金一定上涨。

截至2020年末，我国城乡居民基本养老保险的参保人数超过5.42亿人，绝大部分是农村居民。

另据记者了解，除城乡居民养老金上调外，今年职工基本养老金也实现了连续上调，且新增部分已全部发放到位，1.27亿退休人员受惠。今年两项养老金上调合计惠及近2亿人。

保障百姓基本待遇，坚决兜牢民生底线。按照“十四五”规划纲要部署，未来五年，我国还将完善城镇职工基本养老金合理调整机制，逐步提高城乡居民基础养老金标准。