上海6至11岁人群新冠病毒疫苗登记预约接种28日启动

新华社上海10月27日电（记者龚雯）上海市疫情防控工作领导小组办公室27日发布信息，根据国务院联防联控机制工作部署，上海将按照知情自愿原则，10月28日20时起启动6至11岁人群新冠病毒疫苗登记预约接种。6至11岁外籍人士、港澳台同胞、华人华侨根据有关部署安排另外适时启动接种工作。

家长（监护人）可以通过“健康云”App在线登记预约，预约成功后，孩子在家长（监护人）陪同下前往预约的接种点进行疫苗接种。对于没有手机的家庭，可携带身份证到所在街道的健康驿站自助打印接种条码，并就近就便选择指定接种点接种。

目前接种的疫苗为北京生物制品研究所有限责任公司、武汉生物制品研究所有限责任公司、北京科兴中维生物技术有限公司生产的新冠病毒灭活疫苗，全程接种2剂次。

据悉，6至11岁人群接种的新冠病毒疫苗从剂量、成分、免疫程序都和成人接种的新冠病毒疫苗完全一样。

如果接种过其他疫苗，建议间隔14天再接种新冠病毒疫苗。接种新冠病毒疫苗后，建议与接种其他疫苗至少间隔14天以上，但如遇犬咬伤或出现外伤等需紧急接种狂犬病疫苗、破伤风疫苗或注射免疫球蛋白时，可不考虑该时间间隔。具体情况可现场咨询接种点专业人员。

另外，预约接种当天如果有发烧、咳嗽、腹泻等身体不适症状，建议暂缓接种，等恢复后再进行预约。接种疫苗后仍需做好戴口罩、勤洗手、保持社交距离等防护措施。