国家卫健委：10月26日新增确诊病例59例 其中本土病例50例

10月26日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例59例。其中境外输入病例9例（上海2例，广东2例，天津1例，辽宁1例，福建1例，山东1例，广西1例），含3例由无症状感染者转为确诊病例（天津1例，辽宁1例，广东1例）；本土病例50例（内蒙古32例，其中阿拉善盟31例、锡林郭勒盟1例；贵州5例，均在遵义市；山东4例，均在日照市；甘肃4例，其中兰州市3例、陇南市1例；北京3例，其中昌平区2例、丰台区1例；宁夏2例，均在银川市），含6例由无症状感染者转为确诊病例（贵州5例，北京1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例19例，解除医学观察的密切接触者429人，重症病例较前一日增加6例。

境外输入现有确诊病例379例（其中重症病例1例），现有疑似病例3例。累计确诊病例9530例，累计治愈出院病例9151例，无死亡病例。

截至10月26日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例643例（其中重症病例27例），累计治愈出院病例91620例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96899例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者1237350人，尚在医学观察的密切接触者36743人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者26例，其中境外输入22例，本土4例（云南3例，均在德宏傣族景颇族自治州；河北1例，在石家庄市）；当日转为确诊病例9例（境外输入3例）；当日解除医学观察9例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者392例（境外输入359例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28787例。其中，香港特别行政区12330例（出院12029例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院66例），台湾地区16380例（出院13742例，死亡847例）。