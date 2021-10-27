聚焦学生身心健康 新时代全国学校卫生与健康教育峰会在蓉举行

10月24日，在第80届中国教育装备展示会期间，由教育部体育卫生与艺术教育司指导，中国教育装备行业协会主办、四川省学校国有资产与教育装备中心承办、中国教学仪器设备有限公司协办的“新时代全国学校卫生与健康教育峰会”在四川成都举行。与会嘉宾围绕学校卫生与健康教育工作、预防控制学生近视、青少年急救教育行动等展开分享探讨。

教育部体育卫生与艺术教育司副司长、一级巡视员刘培俊在会上提出，当前我国学校卫生与健康教育正在实现三个历史转变，即从“学校卫生服务为中心”向“促进全体学生健康为中心”的战略性转变，从“专项开展卫生健康教育为主导”向“综合施策推进卫生健康教育为主导”的政策性转变，从“生物医学措施防病保健为重点”向“教育行为改进助力健康成长为重点”的模式性转变。

刘培俊表示，今年8月，教育部等五部门联合印发《关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》，系统部署当前和今后一个时期学校卫生健康教育发展战略目标、重要任务、改革举措、支持政策和行动计划，标志着中国特色青少年健康促进政策体系框架基本形成，政策设计和实施的着力点主要体现在五个方面：立足新时代任务要求，聚焦新发展阶段新方位，全方位贯彻新发展理念、服务构建新发展格局。落实当前国家重大战略，高质量服务健康中国、教育强国和人口国策。转化新冠疫情防控成果，巩固式提升政府卫生治理能力、学校应急管理能力和师生健康护理能力。用好健康促进政策组合，一体化落实促进青少年健康的专门性、综合性、融合性政策。坚持问题导向创新发展，全力破解制约学校卫生健康工作的历史难题。

四川省教育厅一级巡视员胡卫锋介绍，四川省牢固树立健康第一的教育理念，不断推进“五育并举”，把学校卫生健康工作纳入全省“科教兴川”“教育强省”重要战略，全面推进素质教育。对标国家要求，立足四川当地实际情况，全面促进学校健康行动，推动健康知识、健康技能进校园、进教材。“下一步，四川省将持续优化学校卫生与健康工作体系，突出重点，着力创新，培养学生健康观念和健康生活方式。”

教育部体育卫生与艺术教育司体育与卫生教育处副处长、二级调研员樊泽民介绍了新时代全国综合防控儿童青少年近视有关工作。他强调，近视防控既要突出时效，也要注重长远。自2018年教育部、国家卫生健康委等8部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》以来，各地紧紧围绕影响儿童青少年视力健康的关键因素，多措并举、多管齐下，充分调动学校、医疗卫生机构、家庭各方力量，推动综合防控儿童青少年近视工作走深走实。2019年全国儿童青少年总体近视率为50.2%，较2018年下降3.4个百分点。受新冠肺炎疫情影响，2020年全国儿童青少年总体近视率为52.7%，较2019年有所上升，但较2018年仍下降0.9个百分点，近视防控总体见效的基本局面初步展现。

中国教育装备行业协会副会长李兴植提出，卫生与健康教育是学校工作的重要组成部分，对于促进学生德智体美劳全面发展、提高身心健康水平有着重要意义。新时代全国学校卫生与健康教育需要全社会共同关注、凝聚合力、创新做法，积极推动学校急救教育与儿童青少年近视防控工作，提升学生健康素养，为学生健康成长和终身发展奠定基础。

教育部体育卫生与艺术教育司二级主任科员朱红松对学校急救教育试点工作进行了介绍。他认为，目前急救教育还存在急救知识教授效果还不高、急救知识普及程度还不够、校园急救设施配备还不足等问题。未来针对这些问题，将深入开展全国学校急救教育工作，试点先行、打造标杆、研制标准、全面推广，扎实推动学校急救教育发展。

会上，北京大学儿童青少年卫生研究所马迎华、联合国教科文组织驻华代表处李红艳、中国红十字会总会训练中心事业发展部副主任张晓华、四川大学党委学生工作部部长陈森等人分别就《健康学校建设基本要求》《联合国健康促进学校全球标准》《中国红十字会急救进校园工作》《加强急救体系建设 完善高校学生生命教育》进行主题分享。

中国教育装备行业协会李守国在会上介绍《校园急救设施设备配备规范》并发布《学校急救教育课程教学大纲（试行）》。中国照明学会标委会李锦、中国教育技术标准化委员会郑进琪、中国标准化研究院蔡建奇分别就《教室光环境对视觉与非视觉健康的影响》《中小学教室光环境规范》《光生物机理与健康光照》作主题分享。