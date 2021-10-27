防控疫情人人有责，需要人人尽力

据北京市新冠肺炎疫情防控工作第247场新闻发布会介绍，10月24日通报的1名女性确诊病例，10月10日起自驾前往内蒙古、甘肃、陕西和山西等地旅游，得知内蒙古等地疫情后，提前通知与其同住的婆婆、丈夫搬到其他住所，返京后即向社区报备，独自居家隔离。北京市卫健委有关负责人表示，这种自我防控意识，严格履行个人防控责任，既保护了家人，又降低了社会传播风险，值得倡导。（相关报道见A8版）

近期，国内多地相继发生疫情，北京陆续发现京外关联和本地病例，疫情形势严峻复杂，首都面临的疫情风险和防控压力持续增大。必须树牢首都防疫从紧从严的意识，始终绷紧疫情防控之弦，慎终如始抓好社区防控，压紧压实“四方”责任，全力做好重点场所、重点人群、重点环节防控，将“外防输入、内防反弹”各项措施落到实处。

疫情防控没有旁观者，人人都是参与者。科学精准有效防控疫情，需要“你、我、他”一同奋进接力，切断每一个传染源、阻断每一条传播链，积合力以致胜、汇众智而成功。上述那名确诊病例履行的是公民义务，彰显的是责任担当。人们为她点赞，也要像她那样保持对疫情的高度警觉，在疫情防控中主动作为、勇于担当。

目前，首都严格进京管理联防联控协调机制对首都防控措施作出了七个方面的调整和加强，其中包括个人要严格落实各项常态化防控要求，不断提升防控敏感性，有涉疫地区旅居史、人员接触史的加强健康监测，第一时间主动报告，按照要求进行核酸检测、健康管理。每个首都市民都要迅速紧起来、动起来、快起来，严格履行防控义务，人人给力、人人尽力，用积极的配合、共同的努力，坚决杜绝疫情蔓延，筑牢首都疫情防控的人民防线。

时至今日，虽然绝大多数人都能严格遵守疫情防控法律规定，但也有少数人心存侥幸、肆意妄为，违反防疫相关法律法规。10月26日，北京通州区通报，邵某父子二人驾车途经永乐店镇兴隆检查站时，邵某提前下车徒步绕行试图逃避防疫检查，二人因拒不执行疫情防控规定被警方行政拘留。之前，北京通报3起典型案例及有关情况，包括有中高风险地区旅居史人员出现咽痛、发热等症状后，仍外出就餐、邀请多人到居所打麻将，有人擅自翻越小区护栏，离开封控区域前往外地，两家药房多次违规出售退热、感冒类药物，其中6人因违反防疫规定被刑事立案侦查。

“千里之堤，溃于蚁穴”的道理人人都懂，在疫情防控中，这一道理更具警示意义。一个人的任性胡为，有可能就会让多少人的努力付之东流、前功尽弃。上述案例中，父子二人被行政拘留，6名当事人被追究刑责，纯属咎由自取。这是最直接、最直观的负面教材，也是最好的清醒剂，为每个人的防疫责任意识敲响了警钟，具有很强的教育震慑意义。

疫情是一场大考，考验着社会治理能力，也考验着每个人的责任与担当。严峻复杂的疫情形势警示我们，防控疫情，必须从你我做起，每个人都要保持高度警惕，克服麻痹思想和侥幸心理，不折不扣地履行好个人防疫义务，以百倍谨慎、万分小心，防范化解疫情风险隐患，为夺取疫情防控最终胜利作出积极贡献。