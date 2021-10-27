车位一字排开，干净整洁。最近，说起小区里的新停车位，莫文中竖起大拇指：“再也不用担心停车问题了！”

以前，莫文中常为停车而“头疼”。晚上回来得晚，车没地方停，或停路边，清早得起床挪车，或停远处商场，“长途跋涉”去找车。

原来，重庆渝中区石油路街道五棵树小区年代久远却地处繁华闹市，停车难一度是小区居民的“阴影”。雪上加霜的是，小区没有封闭，周围的车也“塞”进小区里。“四个轮子的、两个轮子的，七歪八扭一大片，走路都要‘之’字形，考验身材嘞！”居民戴玉贤说。

居民不便，消防通道也堵塞。时间一长，不少居民找社区和街道反映。街道便指导社区组织开会商议。

“小区要封闭起来，不让外面的车进来。”在一次院坝会上，莫文中开了口。

话音刚落，大伙七嘴八舌。

“可不是，临街那块地要划一下车位，咱们自己用！”居民吴定明抢先赞成。

“位置够用吗？而且咱小区物业费交得少，钱从哪里出？”也有人反驳。

有人叫好，有人质疑。社区物业服务中心主任吴可一一倾听，引导大家共画同心圆。经过几次商议，大家逐渐达成基本共识：将小区封闭起来，整修内部一块平地，划分车位，租给小区居民。

不过，小区里车子多、车位少，怎么划分？一时间，人们又争执不下。最终，吴可出了个主意：以抽签方式决定，一年抽一次。经统计，小区共有近30辆车，最多划分21个车位，可保障大部分居民需求。

今年初，停车位整修完成。每月小区收入6300元停车费，除去聘请门卫、水电等费用，每个月还能剩余2000多元，用于聘请清洁工，让小区更卫生。

此后，莫文中持续观察了半年多。他发现，这个停车场运转得还真不错：人车混流基本消失、小区更清洁美丽后，物业费收缴率也逐月上升，形成良性循环。

五棵树小区得名于小区中庭5棵黄葛树，当初只是5棵小树苗，如今已是参天大树，亭亭如盖。大树洒下的不再是“阴影”，而是“荫凉”。“只要大伙用心，就没有解决不了的困难！”莫文中说。