我国儿童青少年总体近视率为52.7%

本报北京10月26日电（中青报·中青网记者 樊未晨）今天，教育部召开新闻发布会，全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制办公室主任、教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰在会上披露，2019年全国儿童青少年总体近视率为50.2%，较2018年的53.6%下降了3.4个百分点，受新冠肺炎疫情影响，2020年全国儿童青少年总体近视率为52.7%，与2019年相比上升了2.5个百分点，但较2018年仍下降0.9个百分点。

王登峰说，儿童青少年近视防控要坚持“一增一减一保障”，“其中‘一增’就是增加体育锻炼，‘一减’就是减轻不必要的课业负担，‘一保障’就是加强政策保障”。

“真正减轻过重的课业负担，是儿童青少年近视防控基础性的问题，也是最难的一个问题。”王登峰说，所以，首先还是要解决思想认识问题，把该减的减下来，把该增的增上去，双管齐下才能真正促进儿童青少年视力健康发展。

据了解，下一步教育部将针对不同学段儿童青少年、不同类型学校和不同地区的实际，采取有针对性的近视防控措施；科学精准指导各地发挥政府主导和学校主阵地作用，推动社会参与；科学精准指导各地和学校减轻学生学业负担，减少使用电子产品，减少新发近视率，减缓近视进展，降低高度近视率；强化学生户外活动和体育锻炼，落实视力监测，改善视觉健康环境。

另外，国家卫生健康委正联合教育部等部门采取签订责任书、建立评议考核制度、全面摸清近视率底数、强化监测与评估、推广适宜技术、广泛社会宣教等一系列行动措施，合力推动近视防控工作。

国家卫生健康委已在全国183个区县开展儿童青少年近视防控适宜技术试点，下一步将启动实施第二批试点工作，在实现监测与评估地市级全覆盖的基础上，2021年争取实现辖区内县（区）监测全覆盖。