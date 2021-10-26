国家卫健委：10月25日新增确诊病例43例 其中本土病例29例

10月25日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例43例。其中境外输入病例14例（广东4例，上海2例，河南2例，广西2例，北京1例，福建1例，山东1例，四川1例），含4例由无症状感染者转为确诊病例（河南2例，广东1例，四川1例）；本土病例29例（内蒙古16例，其中阿拉善盟15例、鄂尔多斯市1例；甘肃6例，均在兰州市；北京3例，均在昌平区；宁夏3例，其中银川市1例、吴忠市1例、中卫市1例；山东1例，在日照市），含2例由无症状感染者转为确诊病例（均在宁夏）。无新增死亡病例。新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例13例，解除医学观察的密切接触者624人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例386例（其中重症病例1例），现有疑似病例3例。累计确诊病例9521例，累计治愈出院病例9135例，无死亡病例。

截至10月25日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例603例（其中重症病例21例），累计治愈出院病例91601例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96840例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者1233485人，尚在医学观察的密切接触者33307人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者26例，其中境外输入21例，本土5例（贵州2例，均在遵义市；云南2例，均在德宏傣族景颇族自治州；北京1例，在昌平区）；当日转为确诊病例6例（境外输入4例）；当日解除医学观察16例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者384例（境外输入349例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28780例。其中，香港特别行政区12327例（出院12023例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院66例），台湾地区16376例（出院13742例，死亡847例）。