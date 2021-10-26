警惕！这七类人属于结直肠癌高危人群

近年来，结直肠癌患者的数量不断攀升，很多结直肠癌患者在就诊的时候已经处于中后期。那么，结直肠癌有哪些“信号”？哪些人属于高危人群？又该如何预防呢？

“在日常生活中，改变饮食方式和食物种类后人们可能感觉腹部不适，伴随腹泻、便秘、便血等，一般都是胃肠道功能出现了暂时性障碍或者出现炎症、痔疮、结直肠息肉等可能。但是如果出现以下‘信号’，就要警惕结直肠癌这种大肠的可怕病变了。”西南医科大学附属医院胃肠外科副主任姚晖介绍，首先是长期便血。如果长期便血，患者需要到正规医疗机构做肛门指检、结肠镜检查等专科体检。其次是排便习惯改变。直肠癌患者的大便习惯会明显改变，次数会增多。此外，腹泻患者每天都会排便很多次，如果用药后腹泻仍不能减轻，且总有排不净的感觉，排出物多是粘液脓血状物，也应该特别留意。除了上述的两个表现外，腹部隐痛或不明原因的贫血等均需警惕结直肠癌的发生或出现结直肠癌的癌前病变。

哪些人属于结直肠癌高危人群呢？姚晖医生表示，以下七类人是结直肠癌高危人群，应积极进行健康体检。经常食用高蛋白、高脂肪食物者，肥胖者；患过大肠腺瘤的人群；患过溃疡型结肠炎的人群；患过女性生殖器官肿瘤（妇科、乳腺）的人群；直系亲属中有2人以上，或一个年龄小于50岁患肠癌的人群；遗传性非息肉病性大肠癌家系成员；家族性腺瘤性息肉病家系成员。

“目前，结直肠肿瘤疾病的防治有了很大的进步，有了一些行之有效的预防手段。”姚晖医生建议，要减少高蛋白高脂肪、精细、腌炸、烟熏食物的摄入，增加蔬菜、水果、粗粮的摄入量；戒烟限酒；加强运动、减少肥胖，从病因上预防结直肠癌的发生。同时，积极防治结直肠息肉、溃疡性结肠炎，对多发性息肉、腺瘤息肉、肠息肉病，一旦诊断明确应早期手术切除，以减少癌变机会。结直肠癌并非不治之症，早发现、早治疗，癌症也可以治愈。