5人团返京不报告导致密接1534人

在昨天的发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火通报本市最新疫情。10月24日16时至25日15时，本市新增2例京外关联本地新冠肺炎确诊病例、1例京外关联本地新冠肺炎无症状感染者和1例核酸检测阳性者，均在昌平区。昨日起，昌平区东小口镇森林大第家园社区调整为中风险地区。据市疾控分析，本次京外关联疫情已涉及2个自驾游旅行团，其中一个5人旅行团返京后未及时报告，出现症状自行购药，且组织打麻将，已判定密切接触者1534人；而另一个4人旅行团返京后及时向社区报告，均在家隔离，判定密切接触者310人。

森林大第家园社区升为中风险

发布会上，庞星火通报了最新报告的感染者相关情况。确诊病例1现住昌平区东小口镇森林大第家园社区，与10月24日已通报的确诊病例4、5同行外出旅游。因有内蒙古自治区额济纳旗旅行史，10月21日抵京后主动报告。确诊病例2现住昌平区东小口镇森林大第家园社区，为确诊病例1之妻，行程与确诊病例1一致。因有内蒙古自治区额济纳旗旅行史，10月21日抵京后主动报告。无症状感染者也住在昌平区东小口镇森林大第家园社区，为确诊病例1、2的密切接触者。核酸检测阳性者居住于昌平区北七家镇宏福苑小区，为10月22日已通报的确诊病例2的丈夫及密切接触者。

根据最新疫情动态，本市又有一个社区升级为中风险地区。2021年10月25日0时至15时，昌平区东小口镇森林大第家园社区新增2例京外关联本地确诊病例，近14天累计报告2例京外关联本地确诊病例。经综合研判，即日起将昌平区东小口镇森林大第家园社区定为中风险地区。截至目前，本市共有高风险地区1个，为昌平区北七家镇宏福苑社区；共有中风险地区1个，为昌平区东小口镇森林大第家园社区。全市其他地区均为低风险地区。

昌平区已累计判定密接1372人

昌平区正全面排查确诊病例活动轨迹和接触人员，有效切断传播途径。昌平区副区长佟立志昨日在发布会上通报，截至昨日15时，昌平区已累计判定密切接触者1372人，均已落实管控措施，1126人核酸检测结果为阴性，其余结果待报。全区共设置采样点89个，出动6家实验室、2600余名医务人员、近6000名服务保障人员投入到检测工作中，全市抽调30家医院、950名医务人员驰援昌平区。目前，已完成宏福苑小区、白各庄新村西一区及周边区域人员第3次全员核酸检测，采样48497人，结果均为阴性，目前正在进行第4次全员核酸检测；完成森林大第社区第1次全员核酸检测，采样1761人，结果均为阴性。

全面摸排中高风险地区进返昌人员，10月18日至25日共排查内蒙古、陕西、甘肃等重点区域进返昌人员13724人，已全部管控到位。通过敲门行动，摸排出10月1日以来中高风险地区进返昌人员3239人，全部纳入管控。全面加强对各类经营场所严格落实防控措施的检查，重点加强对棋牌室、小药店、小诊所的监督检查，全区298家棋牌室已全部关闭，依法关停落实防控措施不到位的35家药店、16家诊所。

本次疫情共涉及两个旅行团

据市疾控部门分析，本次京外关联疫情已涉及2个自驾游旅行团，其中一个5人旅行团返京后未及时报告，旅游期间已有人员出现症状，返京后多次自行前往药店购买退烧药、感冒药等，且先后两次组织8人在家打麻将，在京涉及场所多样，人员聚集度高，截至目前判定密切接触者1534人，已出现5例续发病例，封控和管控区域涉及居住地点、商场、银行、早市、医院、4S店等。

另一个4人旅行团返京后及时向社区报告，均在家隔离，未和家人同住，截至目前判定密切接触者310人，出现1例续发病例，为同单元住户，封控和管控区域主要为居住地点，2个旅行团防控难度差别很大。庞星火提醒，目前正是疫情防控的关键时刻，提前主动报告和较强的个人防护意识是有效防控疫情的关键，不主动报告者将承担相应法律责任。