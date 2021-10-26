北京发布七条加强疫情防控措施

昨日，北京市第247场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从现场了解到，10月24日16时至25日15时，本市新增2例京外关联本地新冠肺炎确诊病例、1例京外关联本地新冠肺炎无症状感染者和1例核酸检测阳性者，均在昌平区。昨日起，昌平区东小口镇森林大第家园社区调整为中风险地区。随着疫情形势变化，首都严格进京管理联防联控协调机制对首都防控措施作出调整和加强，在昨天的发布会上，7条管控措施发布，包括最大限度减少出京活动，有1例及以上本土新冠病毒感染者的县(市、区、旗)及14天内有该县旅居史人员严格限制进返京，对所有进京人员严格查验“北京健康宝”等。

进京人员严格查验“北京健康宝”

在昨日的发布会上，市委宣传部副部长徐和建通报了最新疫情防控措施。首先是最大限度减少出京活动。在京人员近期非必要不出京，不前往新增感染者及中高风险地区所在地级市。在京党政机关、国有企事业单位、军队加强所属人员日常防疫管理和排查管控，严格出京审批，落实“谁申请、谁负责”“谁审批、谁负责”要求。重点场所、重点行业可视情况要求出京人员在返京后立即进行核酸检测，结果为阴性后方可返岗工作。

继续坚持涉疫地区人员限制进返京政策。有1例及以上本土新冠病毒感染者的县(市、区、旗)及14天内有该县旅居史人员严格限制进返京，就地落实防疫要求，对其“北京健康宝”不赋绿码。有1例及以上本土新冠病毒感染者所在地级市(直辖市、副省级城市的县、市、区)其他县人员非必要不进返京，确需来京的须持“北京健康宝”绿码和登机登车前48小时内核酸检测阴性证明，抵京后主动报告，进行14天健康监测。

所有进京人员严格查验“北京健康宝”。全国各地机场、火车站、长途客运站对来京人员逐一查验“北京健康宝”，严阻非绿码人员登机登车。未安装“北京健康宝”的，现场下载并查验赋码状态。对老年人、儿童、视力听力残疾人等群体，可采取核验同行人员赋码状态或查验本人48小时内核酸检测阴性证明等措施，便利不使用或不会操作智能手机人员出行。

公园景区等按75%限流开放

加强进出京旅游管理。市民群众最大限度减少出京旅游活动，京内景点严格控制预约人数。暂停跨省旅游,在途团队加强防疫管理。继续暂停出入境旅游业务。

严格会议论坛防疫要求。会议论坛等活动坚持非必要不举办原则，尽可能采用视频形式，最大限度压缩线下活动规模，减少外埠人员进京。确需举办的，按照“谁主办、谁负责”“谁审批、谁负责”原则，严格落实各项防疫要求。北京马拉松推后举行。

从严落实公共场所防控措施。按75%限流开放公园景区、影剧院、博物馆等室内外文化娱乐场所。社区棋牌室、麻将馆等场所暂停营业。商务楼宇、商超、餐馆、酒店、各类门店等各类室内外公共场所，严格落实扫码登记、体温检测、佩戴口罩、“一米线”、清洁消杀、限流错峰等措施，做好有序排队和客流疏导，坚决防范扎堆聚集。

拒不配合防疫管理将追责

徐和建表示，要严格落实“四方责任”。在京各类用工单位要加强内部人员排查管理，对入境进京人员、有风险地区旅居史人员以及与涉疫人员、地区、场所有交集人员要按要求及时排查管控报告，对发现的漏管漏控漏检问题将严肃倒查追责。

个人要严格落实各项常态化防控要求，不断提升防控敏感性，有涉疫地区旅居史、人员接触史的加强健康监测，第一时间主动报告，按照要求进行核酸检测、健康管理，履行好个人防控义务。对拒不配合防疫管理，故意隐瞒旅行史、接触史、密接史的，将追究法律责任，并公开通报，提高全社会主动防疫意识。

“为更好保障首都安全和市民群众身体健康，我们从首都防疫特殊需要出发，采取了一系列从严从紧的防控措施。请大家继续理解配合支持首都防控工作，也请有进京计划的朋友提前了解防疫政策，合理安排个人行程，做好个人防护，共同守护首都安全。”徐和建说。

此外，徐和建还强调，要进一步加强全市流调筛查、核酸检测和封控力量调配。进一步加快流调溯源，第一时间锁定高风险人员，落实管控措施，防止出现管控范围之外的感染者。凡是出现感染者，其居住地、工作和活动涉及场所立即封控或关闭，对范围内的相关人员做好核酸检测，把潜在风险人员第一时间筛查出来、管控到位。