北京冬奥会《防疫手册》发布

本报北京10月25日电 （记者刘硕阳）北京冬奥组委25日发布了《北京2022年冬奥会和冬残奥会防疫手册》（以下简称《防疫手册》）。

《防疫手册》分两本，一本面向运动员和随队官员，另一本面向所有其他利益相关方，为其提供了全面的防疫指导，有助于涉奥人员为前往和抵达中国、参加冬奥会和冬残奥会以及离开北京做好准备。

国际奥委会奥运会部执行主任克里斯托夫·杜比表示：“国际奥委会、国际残奥委会和北京冬奥组委结合新冠疫情防控的有效经验和最新的科学研究成果，并吸收近期国际体育赛事的重要经验，共同制定了《防疫手册》。”

北京冬奥组委专职副主席、秘书长韩子荣说：“手册的制定，是各方共识的体现。手册坚持把运动员等参赛各方和中国公众的安全和健康放在首要位置，充分借鉴了世界其他大型体育赛事的经验，结合了中国的防疫政策。希望各方都能遵守和落实，共同努力，为世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会。”

《防疫手册》的关键原则包括：

闭环管理：这是一种特殊的管理方法，通过减少不必要的接触，在保证涉奥人员和中国公众安全的同时，又能确保其完成必要的日常工作。如已按照《防疫手册》完成疫苗全程接种，入境中国后，不需要进行21天的集中隔离，可直接进入闭环系统。

疫苗接种：所有人员来华至少14日前需完成新冠疫苗全程接种，才可免除集中隔离，进入闭环管理。所有根据《防疫手册》未完成全程接种的人员需在抵达北京后接受21天的集中隔离。

检测、追踪与隔离：将采取严格的防疫措施，通过检测尽早查出感染者，通过排查密切接触者确定可能的感染人员，通过采取隔离措施阻止疫情传播。

减少接触：新冠病毒在咳嗽、打喷嚏、交谈、呼喊或唱歌过程中，主要通过飞沫传播。因此，我们应接种疫苗、最大限度减少接触、佩戴口罩，并避免密闭空间、人群聚集和密切接触等情况。

卫生意识：保持良好卫生意识对每个人都至关重要——勤洗手、定期消毒、避免触摸面部、全程佩戴口罩。

新冠疫情防控联络官：所有参加北京冬奥会和冬残奥会的组织将很快应要求指定新冠疫情防控联络官。

中国疾病预防控制中心卫生应急中心研究员许真介绍，闭环管理的原则是全封闭、点对点、全流程，在奥运相关场所，闭环外和闭环内人员之间不能有接触，通行路线、出入口等均有所区分。对于突发疫情风险，《防疫手册》中也做了预案，每日核酸检测可以保证快速发现核酸阳性人员，第一时间采取管理措施。

第二版《防疫手册》计划于今年年底发布。

《 人民日报 》（ 2021年10月26日 14 版）