两病例发热后仍邀多人打麻将被立案侦查

昨天的发布会上，北京市公安局副局长、新闻发言人潘绪宏通报三起典型案例及有关情况。潘绪宏表示，疫情防控是全社会的共同责任，关系到每个人的生命安全和身体健康，“希望广大市民群众积极履行防疫责任和义务，认真遵守疫情防控各项规定，共同筑牢健康安全防线。对因瞒报、虚报或未按规定落实防控措施，引发疫情传播风险或其他严重后果、涉嫌违法犯罪的，北京警方将依法严肃追究责任”。

案例一

旅经中风险地区未向社区主动报告

确诊病例陈某林、刘某敏，居住在昌平区宏福苑小区，2021年10月16日，二人自内蒙古自治区额济纳旗旅游返京后出现咽痛、发热等症状，仍外出就餐、邀请多人到居所打麻将。10月19日，其旅行途经地升级为中风险地区后，二人仍未向所在社区主动报告，未前往正规医院进行核酸检测和接受正规医学治疗，仅前往小区附近药店自行购买体温计、药物。目前，一同打麻将人员中已有5人确诊，现公安机关已对陈某林、刘某敏刑事立案侦查。

警方提示：根据《北京市突发公共卫生事件应急条例》等规定，在本市居住、工作、生活、学习、旅游以及从事其他活动的境内外人员，应做好自我防护，注意环境和个人卫生，出现特定症状时，及时主动前往规定的医疗卫生机构就医；有中高风险地区旅居史人员，应按照有关规定主动报告健康状况，接受、配合集中或居家观察。

案例二

药店出售退烧药未实名登记

2021年10月17日至20日，昌平区宏福苑西区“德盛康大药房十一分店”负责人杨某、宏福苑小区“高远百康大药房”负责人王某娴，在向确诊病例陈某林、刘某敏多次出售退热、止咳、感冒、咽痛咽干类药品过程中，未依照规定，要求购买人进行“健康宝”扫码登记、体温测量，未进行药品销售信息实名登记，造成新冠疫情传播危险。目前，公安机关已分别对杨某、王某娴刑事立案侦查。

警方提示：根据《传染病防治法》和我市疫情防控有关规定，各单位需严格落实“四方责任”，对相关人员进行健康监测、提示和卫生健康知识的宣传教育。医疗卫生机构和提供相关服务的单位，应认真履行法定职责，对就诊的感冒发热人员和购买感冒、退热药品的人员信息，按规定登记、报告。

案例三

违规翻越护栏离开封控区域

2021年10月22日，昌平区宏福苑小区采取疫情封控管理措施期间，居住在此地的李某泉、张某荣二人违反管控规定，擅自翻越小区护栏，离开封控区域前往外地，拒不执行疫情封控管控措施，造成新冠疫情传播危险。目前，公安机关已对李某泉、张某荣刑事立案侦查。

警方提示：根据《北京市突发公共卫生事件应急条例》等规定，在本市居住、工作、旅游等境内外人员，应当协助配合我市依法开展的突发公共卫生事件应对工作，遵守有关规定，配合所在社区、村有关调查、检测、隔离，特别是封控防疫措施。公安机关将积极配合党委政府，加强小区、楼宇等区域防控管理，并做好社区棋牌室等密闭场所暂停开放管控工作。