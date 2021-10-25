“5+1”感染者行程轨迹公布

根据北京市疾控中心发布的消息，10月23日12时至24日15时，本市新增5例京外关联本地新冠肺炎确诊病例和1例京外关联本地新冠肺炎无症状感染者，涉及昌平区、丰台区、海淀区三个区，感染者行程轨迹如下：

丰台新增1例确诊病例

1例无症状感染者

10月24日，丰台区新增新冠肺炎确诊病例1例、无症状感染者1例。

确诊病例杨某：女，独自居住在丰台区西罗园街道西罗园一区。10月10日，自驾离京旅游，先后在呼和浩特、巴彦淖尔、额济纳、张掖、陕西定边、山西省自驾游（有额济纳旅居史）。10月21日14：00抵家向社区报告，15：30前往鑫福里小区福海停车场核酸采样，之后到大中电器旁果多美店短暂购物，返家后按社区要求居家隔离，社区上门安装门磁。

10月23日丰台区接大数据派单，当日中午将其转运至集中隔离点。后因其发热被转至丰台中西医结合医院排查，核酸检测阳性，后转入地坛医院治疗。

无症状感染者徐某某：男，现居住在丰台区怡海花园恒丰园，与丰台区首例京外关联输入本地确诊病例徐某某为父子关系，于19日凌晨作为徐某某密接被隔离管控，10月19日、20日、21日、22日四次核酸检测结果均为阴性，10月23日咽拭子结果显示阳性，已转运至地坛医院治疗。

徐某某于10月16日驾车与家人到达北京站，20:00接父亲徐某某返回父母家（恒富中街），随后独自驾车返回自己家中，当日未再外出。

10月17日8:30驾车前往丰台区恒富中街短暂停留后返家；中午驾车至小城外婆肴（怡海店）就餐，后携家人驾车前往颐和园；两小时后驾车回到父母家中短暂停留，后自驾回家，当日未再外出。

10月18日8:40驾车先后前往工作单位、稻香村看丹桥店、富丰桥东义利面包店、欧尚超市科兴店一层的好利来和泸溪河桃酥店，后驾车前往工作单位另一办公地点。15:00得知父亲为密接后，自驾前往妻子工作单位，接妻子一同返回家中，未再外出。

昌平新增3例确诊病例

均为此前报告病例的密接

10月24日0时至15时，昌平区新增3例确诊病例，均为此前报告病例的密切接触者。

邓某某：居住在昌平区北七家镇宏福苑小区。18日下午在同小区刘某某（病例1）家打牌，晚上自驾去永辉超市（温都水城店）二层。19日上午去昌平中西医结合医院就诊，下午到同小区李某某家打牌。20日上午步行到白各庄市场购物，下午到李某某家打牌。21日上午步行到永辉超市（温都水城店）购物，下午到李某某家打牌。22日被判定为密切接触者转运至集中隔离点。23日核酸检测结果阳性，被诊断为确诊病例。

王某某：居住在昌平区北七家镇宏福苑小区。16日中午步行去醉得意饭店吃饭，下午步行去亿发超市。17日上午步行去亿发超市，下午在家中收取快递。18日上午步行去亿发超市，下午到同小区刘某某（病例1）家中打牌。19日上午步行去亿发超市，步行去白各庄菜市场。20日上午步行去白各庄菜市场。21日上午步行去白各庄菜市场，下午到李某某家打牌。22日被判定为密切接触者转运至集中隔离点。23日核酸检测结果阳性，被诊断为确诊病例。

瞿某某：居住在昌平区北七家镇宏福苑小区。18日上午到白各庄早市买菜，然后到宏福苑社区居委会交物业费、北京卓越华盛供热投资管理有限公司交取暖费，下午到刘某某（病例1）家打牌。19日上午步行去白各庄早市买菜，在田老师红烧肉（宏福苑店）吃早饭，下午到同小区刘某某（病例1）家中打牌，在宏福苑小区内移动售卖鲜奶摊位购买鲜牛奶。20日上午到白各庄早市买菜，乘坐公交车到北七家中国联通交网费，之后乘坐公交车返回，中午去亿发超市和小冯栗子购物。21日上午到白各庄早市买菜。22日被判定为密切接触者转运至集中隔离点。23日核酸检测结果阳性，被诊断为确诊病例。

海淀新增1例确诊病例

曾到内蒙古旅游

10月24日，海淀区新增1例内蒙古旅游返京新冠确诊病例。该病例居住在海淀街道芙蓉里小区，10月12日自驾至内蒙古等地旅游，21日下午返京，当日核酸检测结果为阴性，22日居家隔离，23日第二次进行核酸检测，10月24日凌晨核酸检测结果为阳性，后被确诊为确诊病例，已转至定点医院救治。（记者 蒋若静 李泽伟 武文娟）