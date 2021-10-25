不能任由“二手车媛”招摇过市

继佛媛、病媛、幼儿媛等各种“媛”之后，网络直播平台又现“二手车推销媛”。在短视频平台上，二手车直播带货频现低俗营销：为了吸引关注，女主播们往往都衣着暴露、搔首弄姿，用各种性感撩人的姿势和具有挑逗性的言语，大打色情擦边球。

佛媛、病媛、幼儿媛的出现，遭到了舆论的一致质疑，很多平台更是直接对相关账号进行了封禁和限制，这媛那媛也就相继销声匿迹了。网友和公众对这些“媛”们之所以如此反感，最主要的原因是她们的表现过于低俗、暧昧，乃至大打色情擦边球。这样的行为尽管满足了少数网友的心理，但是绝大多数人仍会感到不适。

然而在流量的魔力面前，走了佛媛、病媛、幼儿媛，马上又来了“二手车媛”。一些交易二手车的企业平台为了通过短视频卖车，或者是扩大企业影响，招募了一些女性人员，通过镜头直播的方式卖车或打广告。但是不正常的是这些镜头前的女性卖车人员往往衣着暴露、搔首弄姿，还用各种性感撩人的姿势和极具挑逗性的语言，来撩拨直播间观众的神经。

很多人表示这是在卖车还是在出卖色相？我国《广告法》第9条规定，广告不得妨碍社会公共管理规范和违背社会良好风尚。第57条规定，发布有违公序良俗广告的，由工商行政管理部门责令停止发布，并对其进行罚款、吊销营业执照等处罚。“二手车媛”们的行为已经涉嫌违法，希望当地的行政管理部门要及时介入进行相关调查取证，该处罚就处罚。

需要引起我们警惕的是背后的二手车行，他们才是“二手车媛”现象的始作俑者。当这些二手车行为了流量、为了影响力而聘请对车辆专业知识半懂不懂、一知半解的女性来卖车，不仅仅是拉低了整个行业的档次，而且根本吸引不了真正想买车的客户，因为很多真正想买车的网友都表示，从这些徒有其表的“二手车媛”身上也了解不到有关车本身的内容，自然也就谈不上买车了。

所以，“二手车媛”该退场了，以及其他行业，也不要再出现“××媛”了，实践已经证明此路不通，徒留笑柄。（天歌）