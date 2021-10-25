北京新增5例京外关联本地新冠肺炎确诊病例

新华社北京10月24日电（记者林苗苗）记者从24日举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，10月23日12时至24日15时，北京新增5例京外关联本地新冠肺炎确诊病例和1例京外关联本地新冠肺炎无症状感染者。

据悉，北京市疾控中心对昌平区聚集性疫情确诊病例全基因组测序结果显示，该起疫情病毒为德尔塔变异株。序列比对显示，该起疫情病毒与近期我国内蒙古、甘肃等地报告病例的病毒高度同源，属于同一传播链；该病毒与此前已通报的丰台区2例确诊病例病毒为同一来源的两个传播分支。

北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍，本次疫情中的感染者以55岁及以上人群为主，均直接或间接与内蒙古旅游相关，多数病例病毒载量高，呈现传播速度快、波及范围广、涉及场所多样的特点，本次疫情共同打牌的8人中，已有5人确诊。

据介绍，23日12时至24日15时新增的5名确诊病例有3名居住在昌平区宏福苑小区，为此前通报确诊病例的密切接触者；有2名分别居住在丰台区西罗园一区和海淀区芙蓉里小区，均曾自驾前往内蒙古、甘肃、陕西和山西等地旅游。1名无症状感染者现住丰台区怡海花园，也是此前确诊病例的密切接触者。

庞星火介绍，目前正在开展流行病学调查、实验室检测和密切接触者追踪，对相关地区逐级采取封控管控等措施，管理各类风险人群。

北京市药品监督管理局副局长王福义介绍，北京市升级药店疫情防控措施要求，充分发挥“哨点”作用，对进入药店有发热症状的购药人员，停止销售退烧、止咳、抗病毒、抗生素类“四类药品”，引导至发热门诊就医。10月1日至今，全市药店共登记、上报“四类”药品购药信息79万余条，监测体温超过37.3摄氏度人员3000余人次。