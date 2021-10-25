内蒙古额济纳旗新增12例本土新冠肺炎确诊病例

新华社呼和浩特10月24日电（记者魏婧宇、贺书琛）记者从内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗新冠肺炎防控工作指挥部获悉，24日12时至目前，额济纳旗确认新增12例本土新冠肺炎确诊病例。

截至目前，额济纳旗共有本土新冠肺炎确诊病例43例，患者已转入定点医院治疗，生命体征平稳。

截至24日10时，额济纳旗累计排查密切接触者共621人，次密切接触者共436人，流行病学调查工作在有序进行中。目前，额济纳旗共设立隔离点15个，其中已启用12个，共有房间1628间，调配20辆转运车辆，成立12个转运小组，持续开展隔离转运工作。

额济纳旗已协调周边地区开辟生活必需品运输绿色通道，确保物资储备能够满足正常需求；同时组织指导有条件的超市、粮店、果蔬店、药店等复工开业，安排人员合理上岗，严格落实经营场所通风、消毒、人员疏导等内部防控措施，统筹疫情防控和供应保障。