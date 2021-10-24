新华社北京10月24日电 题：疫情多点散发走势如何？疫苗加强针怎么打？国务院联防联控机制回应来了

新华社记者董瑞丰、徐鹏航

近期，国内出现多点散发本土疫情，扩散风险仍在加大。新一轮疫情的处置情况如何？疫苗加强针怎么打？秋冬季疫情防控有哪些注意事项？国务院联防联控机制新闻发布会24日就公众关心的问题集中做出回应。

本次疫情波及11省份 源头指向境外输入

10月17日以来，国内出现多点散发本土疫情，呈快速发展态势，一周之内已波及11个省份。

“感染者大多有跨地区旅游活动，疫情进一步扩散风险仍在加大。”国家卫生健康委新闻发言人米锋表示，发生疫情的地区，要迅速进入应急状态；未发生疫情的地区，要加强监测预警。要严守外防输入各个关口，坚持人、物、环境同防，减少跨区域聚集性活动，坚决遏制疫情扩散蔓延。

针对本轮疫情的源头问题，国家卫生健康委疾控局副局长吴良有表示，本次疫情的病毒为德尔塔变异株，疫情源头目前还在流调溯源中。现有流调和病毒测序结果提示，本次疫情由新的境外输入源头引起。

吴良有介绍，目前疫情总体处于快速发展阶段，非旅行团的病例数量开始增加。预计随着风险人群排查和筛查工作持续开展，未来几天发现病例数将继续增多，疫情波及范围可能进一步扩大。

此外，监测结果显示，今年3月以来全国流感活跃度高于去年同期水平，尤其9月以来，我国南方一些省份流感活跃水平呈明显上升趋势。专家研判，今冬明春可能存在新冠肺炎和流感叠加的风险。

抓住疫情处置关键期 果断采取管控措施

疫情发生以后，国务院联防联控机制综合组第一时间派出工作组，赶赴内蒙古、甘肃、陕西、宁夏等地，指导支持地方开展工作。

吴良有介绍，这些工作包括快速激活应急指挥系统、做好社区防控、严格隔离防疫管理、以核酸检测扩大预防、科学精准做好流调溯源、做好患者救治工作等。

交通运输部应急办副主任周旻表示，本轮疫情发生后，交通运输部第一时间指导涉疫省份交通运输部门抓住疫情处置的关键期，果断采取了客运管控措施，同时全力做好应急物资的运输保障工作。

文化和旅游部市场管理司司长刘克智介绍，文化和旅游部近日连续印发通知，要求紧盯关键环节，把疫情防控各项措施抓细抓实抓落地，修订完善疫情防控应急处置方案预案，从严从紧抓好文化和旅游行业疫情防控工作。

海关总署卫生检疫司副司长李政良表示，海关总署通过毫不放松抓好入境人员卫生检疫、从严做好高风险入境货物检疫、顶格实施工作人员安全防护、持续强化口岸疫情防控能力等举措，坚决遏制疫情通过口岸输入。

疫苗加强针已经开打 重点人群优先接种

哪些人需要打疫苗加强针？不断接种新冠病毒疫苗是否会成为一种常态？

“根据专家研究论证结果和疫情防控需要，近日国务院联防联控机制启动了新冠病毒疫苗加强免疫接种工作。”吴良有表示，完成国药中生北京公司、北京科兴公司、国药中生武汉公司的灭活疫苗和天津康希诺公司的腺病毒载体疫苗全程接种满6个月的18岁及以上人群，可进行一剂次加强免疫。

吴良有介绍，加强免疫接种目前优先在感染高风险人群和保障社会基本运行的关键岗位人员中开展。同时，各地要统筹考虑口岸、边境、重大活动等疫情防控需要和60岁及以上等感染后导致重症风险高的高危人群等因素，扩大加强免疫接种人群范围。对其他符合条件且有接种需要的人群，也提供加强免疫接种服务。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，加强免疫可以快速让抗体水平反弹。目前开展的是重点人群加强免疫，后续是否扩大范围，需要更多研究数据做出综合研判。

“要确定疫苗接种最佳程序，还需要不断研究，但不断开展加强免疫接种不是我们最终的选择。”王华庆说，希望将来能更好达到牢固的人群保护效果。