“猎鹰号”硬气膜实验室驰援甘肃 兰州第二轮全员核酸检测井然有序

新华社兰州10月24日电（陈斌、冯亚松）24日10时，经过20多个小时的搭建及调试，一组五舱合一的“猎鹰号”硬气膜实验室在甘肃省兰州市正式投入使用，助力当地开展第二轮全员核酸检测。

据甘肃省卫健委通报，截至23日24时，甘肃已有本土确诊病例41例，涉及兰州、张掖、嘉峪关、天水、陇南等地。截至23日24时，甘肃省已采集核酸检测样本3938699份，已出结果3391601份。

兰州市于24日启动第二轮全员核酸检测。记者在城关区、七里河区看到，社区工作人员和志愿者按社区、分区域、分阶段通知居民接受核酸检测，现场秩序井然。业内人士表示，“猎鹰号”硬气膜实验室可大大提升兰州市的核酸检测速度，加快阳性病例的筛查。此前，7座移动方舱核酸检测实验室紧急驰援甘肃，为兰州疫情防控提供了“硬核”助力。

据“猎鹰号”硬气膜实验室总负责人申东生介绍，本次援助兰州的“猎鹰号”硬气膜实验室配有1个试剂准备区，2个样本处理区，2个扩增分析区，日最高检测能力可达8万管，每天最多可检测80万人次。

“实验室百余名检测工作人员将分为两班，24小时不间断检测，全力以赴帮助兰州抗击疫情。此前‘猎鹰号’硬气膜实验室还曾驰援广州、南京、扬州、厦门、哈尔滨等城市，帮助当地在短时间内大幅提高核酸检测能力。”他说。

走进实验室，工作人员有条不紊地忙碌着。记者看到，样本送达实验室后，首先由试剂准备区接收，将试剂混匀后分装，送至样本处理区进行加样、提取和点样后，最后转到扩增分析区进行扩增和结果分析。“从一批样本送达到分析出结果，只需不到4个小时。”申东生说。

作为实验室的其中一名舱长，25岁的佟锦媚曾随队驰援广州、南京、张家界、厦门等地开展核酸检测。十多天前，她刚刚从哈尔滨回来，本可以在家休息。听说兰州又吹响“集结号”，她又报了名。

目前，紧急驰援的多个第三方核酸检测机构已全部到位，正全力投入到第二轮核酸检测的工作中。