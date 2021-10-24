国家卫健委：10月23日新增确诊病例43例 其中本土病例26例

10月23日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例43例。其中境外输入病例17例（浙江8例，上海4例，北京1例，黑龙江1例，广东1例，广西1例，云南1例），含9例由无症状感染者转为确诊病例（浙江8例，广东1例）；本土病例26例（内蒙古7例，其中呼和浩特市3例、锡林郭勒盟2例、阿拉善盟2例；甘肃6例，其中兰州市5例、张掖市1例；宁夏6例，其中银川市3例、吴忠市3例；北京4例，均在昌平区；河北1例，在石家庄市；湖南1例，在株洲市；陕西1例，在西安市）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例28例，解除医学观察的密切接触者522人，重症病例较前一日增加6例。

境外输入现有确诊病例406例（其中重症病例1例），现有疑似病例1例。累计确诊病例9503例，累计治愈出院病例9097例，无死亡病例。

截至10月23日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例564例（其中重症病例13例），累计治愈出院病例91558例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96758例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1227655人，尚在医学观察的密切接触者28789人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者19例，其中境外输入15例，本土4例（湖南2例，均在长沙市；云南2例，均在德宏傣族景颇族自治州）；当日转为确诊病例9例（均为境外输入）；当日解除医学观察15例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者380例（境外输入345例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28760例。其中，香港特别行政区12319例（出院12016例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院66例），台湾地区16364例（出院13742例，死亡846例）。