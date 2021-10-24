中新网10月24日电 据陕西卫健委网站消息，10月23日0时-10月24日7时，陕西新增报告2例本土确诊病例。10月23日0-24时，无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例、无症状感染者，确诊病例治愈出院1例。

截至10月24日7时，累计报告本土确诊病例261例，出院245例、在院13例、死亡3例。

截至10月23日24时，累计报告境外输入确诊病例435例，出院426例、在院9例。累计报告境外输入无症状感染者399例，转为确诊病例51例、解除医学观察340例、尚在医学观察的无症状感染者8例。

本土确诊病例1：李某某，男，36岁，现居西安市高陵区，与10月22日发布的本土确诊病例2、3系母子、父子关系。10月10日前往甘肃嘉峪关、张掖等地旅游，10月15日乘坐D2746次列车(与甘肃10月19日发布的确诊病例95有时空交集)到兰州游玩，10月17日返回西安。集中隔离医学观察期间，西安市疾控中心核酸检测阳性，10月23日市级专家组会诊为新冠肺炎确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

本土确诊病例2：赵某，女，41岁，现居西安市高陵区，为10月22日发布的本土确诊病例2的密切接触者。集中隔离医学观察期间，省、市疾病预防控制中心核酸检测阳性，10月24日3时经市级专家组会诊为新冠肺炎确诊病例，目前在定点医疗机构隔离治疗。

以上病例具体活动轨迹情况由西安市发布。