北京10月23日新增4例京外关联本地新冠肺炎确诊病例

中新网10月24日电 据健康北京微信公众号消息，10月23日0时至24时，北京新增4例京外关联本地新冠肺炎确诊病例(其中病例1昨日已通报)，无新增疑似病例和无症状感染者；新增1例境外输入新冠肺炎确诊病例，无新增疑似病例和无症状感染者。治愈出院1例。

京外关联本地新冠肺炎确诊病例：

确诊病例1：现住昌平区北七家镇宏福苑小区，为确诊病例的密切接触者，10月22日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院隔离治疗，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，10月23日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例2：现住昌平区北七家镇宏福苑小区，为确诊病例的密切接触者，10月23日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院隔离治疗，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例3：现住昌平区北七家镇宏福苑小区，为确诊病例的密切接触者，10月23日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院隔离治疗，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例4：现住昌平区北七家镇宏福苑小区，为确诊病例的密切接触者，10月23日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院隔离治疗，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

境外输入新冠肺炎确诊病例：确诊病例：中国籍，10月19日从丹麦出发到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，10月22日报告核酸检测结果为阳性。10月23日转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

已对上述确诊病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

北京市卫健委指出，当前疫情形势复杂严峻，各单位各部门要把疫情防控作为首要任务，落实“四方责任”，按照“四早”要求，坚持快严准，迅速阻断病毒传播渠道，确保人民群众生命安全和身体健康。

广大市民朋友切实做到非必要不出京，减少流动，积极配合做好全市大排查和社区“敲门行动”，落实个人防控责任和义务；近14日内有1例及以上感染者所在县(市、区、旗)旅居史的人员，认真做好自我健康监测，配合做好各项防控措施；目前尚在有1例及以上感染者的地级市及14日内有该区域旅居史的待进(返)京人员，请就地落实防疫要求；减少大型会议、论坛等聚集性活动；暂停跨省旅游，在途团队加强防疫管理；社区棋牌室等密闭场所暂停开放；严格私人诊所、小诊所、药店监管；公共场所严格落实预约限流、测温验码、佩戴口罩、通风消毒、“一米线”等防疫措施；做好疫苗加强免疫接种工作；对隐瞒旅居史密接史、出现症状不及时报告、防控措施不落实的加大曝光通报力度。