陕西疾控：陕西前两例确诊病例与内蒙古二连浩特疫情无关联性

新华社西安10月23日电（记者蔺娟）记者从陕西省疾病预防控制中心获悉，10月17日凌晨，该中心接到病例1闫某和病例2姜某的标本后，立即复核并启动病毒全基因组测序工作，经鉴定，毒株型别为德尔塔变异株。18日测序结果上报国家疾控中心后，经初步比对分析，认定该变异株与内蒙古二连浩特疫情、新疆霍尔果斯疫情的毒株无关联性，为一轮新的疫情。

据介绍，本轮疫情前，陕西本土病例中无德尔塔毒株型别，此次通报的病例1、2与近期陕西省接收的境外输入病例的病毒基因组同源性较低，无关联性。病例1的病毒全基因组序列被确定为本次疫情的参考序列，为其他疫情相关省份提供溯源依据。

此外，陕西已通报确诊的“旅行团”中另外5份病例标本的测序已经完成并上报国家疾控中心，22日通报确诊的3例标本的测序工作正在进行。

专家介绍，对所有输入病例和本土疫情中首发或者早期的病例开展基因测序，是加强疫情监测的重要内容之一。其主要目的是及时发现和分析感染来源，通过动态监测病毒变异情况，为后续调整防控政策等提供科学依据。

自新冠肺炎疫情发生以来，陕西省疾控中心目前已完成35例本土病例及263例境外输入病例的基因测序。溯源工作的稳步推进，为陕西省疫情防控政策措施的制定，提供了有力的技术支撑。