内蒙古呼和浩特报告2例本土新冠肺炎确诊病例 1例疑似病例

新华社呼和浩特10月23日电（记者王春燕、魏婧宇）23日，内蒙古自治区呼和浩特市应对新冠肺炎疫情防控工作指挥部发布通报称，呼和浩特市报告2例本土新冠肺炎确诊病例，1例新冠肺炎疑似病例。

病例1，隋某某，男；病例2，段某某，女，二人为夫妻关系，自2021年3月至10月15日一直在甘肃省武威市工作生活。夫妇2人于10月15日18时从甘肃武威站乘坐K42/43次列车，10月16日9时15分抵达呼和浩特东站。10月22日，在内蒙古自治区妇幼保健院对就医人员核酸检测中发现两人新冠病毒核酸检测结果呈阳性，经复核呈阳性，经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例。

疑似病例马某某系某旅行社导游，现居住在呼和浩特市赛罕区某小区，已完成灭活疫苗两针次接种。2021年10月14日至10月19日期间，马某某在内蒙古阿拉善盟额济纳旗、甘肃、青海、广西带团旅游。10月19日乘坐Z312次列车，于10月20日13时30分到达呼和浩特站。10月20日17时左右落实居家隔离医学观察措施。10月22日健康监测时，自述有咳嗽症状，随即其被转运至内蒙古自治区第四医院隔离排查，后经自治区医疗救治专家组会诊确认为新冠肺炎疑似病例。目前该患者新冠病毒核酸检测结果呈阴性，呼和浩特市已按照市疫情防控工作指挥部统一安排，对相关居民小区实行封闭管理，有序开展流行病学调查、核酸采样检测等工作。