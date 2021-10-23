内蒙古自治区新增本土确诊病例9例

截至10月23日10时30分内蒙古自治区新冠肺炎疫情最新情况

2021年10月22日7时至10月23日10时30分，内蒙古自治区报告无新增无症状感染者，新增本土确诊病例9例（呼和浩特市土左旗2例，锡林郭勒盟二连浩特市2例，阿拉善盟额济纳旗5例）、疑似病例1例（在呼和浩特市赛罕区）。新增确诊病例和疑似病例具体情况如下：

病例1、病例2：为夫妻关系。于10月15日18点从武威站乘坐K42/43次列车（8车厢28下铺、29号上铺），10月16日9:15抵达呼和浩特东站，隔壁9号车厢乘客为外省10月18日报告的确诊病例。10月22日，在内蒙古自治区妇幼保健院对就医人员核酸检测中发现阳性，经复核呈阳性，经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例。

病例3、病例4：均为10月19日二连浩特市确诊病例的密切接触者，于10月19日开始进行集中隔离医学观察。10月22日，在对集中隔离医学观察人员每日核酸筛查中发现呈阳性，经复核呈阳性，经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例。

病例5至病例8：均为10月22日额济纳旗全员核酸筛查中发现的核酸检测阳性，经复核呈阳性，经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例。

病例9：为10月19日额济纳旗确诊病例的密切接触者，于10月19日开始进行集中隔离医学观察。10月22日，在对集中隔离医学观察人员核酸筛查中发现呈阳性，经专家组会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例。

疑似病例：为10月14日-19日期间在阿拉善盟额济纳旗、甘肃、青海、广西带团旅游，10月18日在青海省海西州核酸检测阴性，10月19日乘坐Z312次列车，于10月20日13：30到达呼和浩特市火车站。当日落实居家隔离医学观察措施，10月22日出现咳嗽症状，随即将其转运至定点医院，核酸检测呈阴性，经专家会诊，诊断为新冠肺炎疑似病例。

目前，上述人员已转运至定点医院隔离治疗，相关流调、排查等工作正在进行中。截至2021年10月23日10时30分，内蒙古自治区现有境外输入确诊病例4例，本土确诊病例39例（呼和浩特市土左旗2例，锡林郭勒盟二连浩特市12例，阿拉善盟额济纳旗24例、阿拉善左旗1例），疑似病例1例（在呼和浩特市赛罕区），均在定点医院隔离治疗，所有密切接触者均在指定场所集中隔离医学观察，严防疫情扩散蔓延。