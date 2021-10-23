北京10月22日新增6例京外关联本地新冠肺炎确诊病例

10月22日0时至24时，新增6例京外关联本地新冠肺炎确诊病例(其中病例1至病例4昨日已通报），无新增疑似病例和无症状感染者；无新增境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

确诊病例1：现住昌平区宏福苑小区，10月12日至15日自驾前往内蒙古、宁夏、山西等地旅游，10月16日返京。因有内蒙古自治区额济纳旗旅行史，10月21日主动报告，接受核酸检测，10月22日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院隔离治疗，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例2：现住昌平区宏福苑小区，为确诊病例1的丈夫，行程与病例1一致，10月22日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院隔离治疗，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例3：现住昌平区宏福苑小区，行程与病例1一致，10月22日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院隔离治疗，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例4：现住昌平区宏福苑小区，行程与病例1一致，10月22日出现咳嗽并伴有发热症状，核酸检测结果为阳性，已转至定点医院隔离治疗，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例5：现住昌平区白各庄新村西一区，行程与病例1一致，10月22日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院隔离治疗，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例6：现住昌平区宏福苑小区，为确诊病例的密切接触者，10月22日出现发热症状，核酸检测结果为阳性，已转至定点医院隔离治疗，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

已对确诊病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

近期，到过陕西、甘肃、内蒙古、湖南、贵州、宁夏、河北等有确诊病例的省市和地区的来（返）京人员，必须进行核酸检测筛查；国内其他地区来（返）京人员，建议加做核酸检测。10月1日以来有内蒙古自治区阿拉善盟旅居史与目前国内已报告病例公布的行程一致有时空重合、或健康码异常（黄码或红码）的来（返）京人员，要主动向社区（村）、单位、宾馆报告行程，配合健康监测、核酸检测等防控措施；全市各宾馆、酒店、民宿等提供住宿的单位，机场、车站、进京卡口等交通枢纽要加强排查管控，严格落实测温验码，发现有中高风险地区或报告确诊病例所在地区旅居史的来（返）京人员，要及时报告，落实相关管控措施；市民朋友要继续坚持非必须不出境，近期非必要不出京，不去中高风险地区和报告确诊病例的地区旅游、出差，正在京外出差、旅游等未返京人员要做好旅途、就餐等过程中的个人防护；外出旅游、出差、旅居归来后，应密切关注自身及家人的身体状况，如出现发热、干咳、乏力等可疑症状，要佩戴好口罩及时到附近医院发热门诊就医，并告知医生旅居史，不要自行用药，不要到没有资质的诊所就医，以免延误诊疗；因瞒报、虚报或未按规定落实防控措施，引发新冠肺炎疫情传播风险或其他严重后果的，将依法追究责任。