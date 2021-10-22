宁夏新增3例新冠肺炎确诊病例、2例无症状感染者

新华社银川10月22日电（记者艾福梅）记者从宁夏回族自治区22日召开的新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，宁夏22日新增3例新冠肺炎确诊病例、2例无症状感染者。

据自治区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组办公室主任田丰年通报，截至22日12时，全区共报告确诊病例11例、无症状感染者2例。其中，银川市确诊病例4例、无症状感染者1例，分布在金凤区、西夏区、兴庆区；吴忠市确诊病例7例、无症状感染者1例，分布在利通区、青铜峡市。确诊病例临床分型为轻型或普通型，所有病例（含无症状感染者）均已集中在自治区第四人民医院规范隔离治疗，病情平稳。

本轮疫情发生后，自治区应对疫情工作指挥部统筹卫健、公安、交通、商务、市场、通信等相关部门和市、区两级，第一时间启动应急响应机制，围绕“医疗救治、流调溯源、集中隔离、区域管控、核酸检测、信息发布”六个关键环节，采取措施，防止疫情扩散蔓延。截至21日，宁夏围绕银川、吴忠两个疫情传播链，共排查密接人员457人、次密接人员2474人、风险监测人员64200人，密接、次密接人员已全部采取集中隔离医学观察措施，风险监测人员全部居家健康监测。