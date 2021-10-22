新华社北京10月21日电（记者王艳刚、夏子麟）记者21日从北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，21日0时至14时，北京新增1例京外关联本地新冠肺炎确诊病例。

北京市疾控中心副主任庞星火介绍，新确诊病例为19日确诊病例之妻，现住丰台区恒富中街。19日作为密切接触者进行集中隔离医学观察。20日自觉咽部不适，无明显咳嗽、发热等症状，核酸检测结果为阳性。21日转至定点医院隔离治疗，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

庞星火表示，目前已开展流行病学调查、实验室检测和密切接触者追踪，对相关地区逐级采取封控管控等措施。截至目前，本起疫情全市共判定密切接触者128人，已采取相关管控措施。

北京市疾控中心实验室全基因组测序结果显示，该毒株为德尔塔变异株，与北京市既往本地病例和输入病例病毒基因组同源性均较低，经中国疾控中心专家初步比对分析，结果显示与近期甘肃、陕西等地报告的病例病毒同源性较高，属于同一传播链。

庞星火提示，市民朋友要继续坚持非必须不出境，近期非必要不出京，不去中高风险地区和报告确诊病例的地区旅游、出差。正在京外出差、旅游等未返京人员要做好旅途、就餐等过程中的个人防护。