世界传统医药日：关于中医药 你不可不知的那些事儿

10月22日是世界传统医药日，略带神秘色彩的传统医药常常在疾病治疗中起到意想不到的效果。当谈及传统医药，人们最先想到的就是我国历史悠久的中医药。中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中华民族的伟大创造和中国古代科学的瑰宝。中医药以其在疾病预防、治疗、康复等方面的独特优势，赢得了百姓们的认可。

“中医药注重整体观念和辨证论治。在辨证论治过程中，从整体上考虑，治其根本。”郑州人民医院中医科主任张士金表示，中医药理论认为人体是一个有机的整体，构成人体的五脏六腑在结构上不可分割，在功能上相互协调，在病理上相互影响。中医药通过多种辨证方法，针对个体差异，采取个体化治疗方案，一人一方，解决各种疑难杂症，疗效确切。

“中医药具有简、便、廉、验的特点。”张士金医生介绍，简，是因时制宜，选择操作简便实用的方式，如刮痧、拔罐、针灸等；便，是因地制宜，随地取材，如树根、树皮、花、草等；廉，是因人制宜，不浪费人力和物力，成本低；验，是有效，中医药多年积累了大量行之有效的经方、验方和治疗方法，效果显著。另外，中医药治未病理念在未病先防、养生保健方面有着突出的优势。

有人认为中医药是“慢郎中”，不能治急病。张士金医生表示，这种观念有失偏颇。中医药理论源于《黄帝内经》，详细记录了人体五脏六腑、气血津液的结构和运行规律，已于临床验证几千年。如有些急性腰扭伤，中医只需针刺1至2个穴位便能缓解疼痛。只要辨证准确，中医药疗效非但不慢，而且效如桴鼓。同时，中医药在治疗功能性疾病、疼痛性疾病、慢性疾病、情志性疾病、妇科疾病、儿科疾病等方面疗效显著。

在日常生活中，不少人喜欢用中药调理身体和养生。张士金医生提示，中药药性有四气、五味、升降浮沉之异，并借此纠正人体气血阴阳之偏，达到治病养生之目的。若辨证准确，方药恰当，自然药到病除；若辨证不准或辨错，则会无效或加重病情，甚至造成肝肾损伤。因此使用中医药重在辨证，患者应不盲信、不偏听，要在专业医生指导下用药。

（视频制作：实习生宋怡静）