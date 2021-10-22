香港新增6例新冠肺炎输入病例

新华社香港10月21日电 香港特区政府卫生署卫生防护中心21日公布，截至当日零时，香港新增6例新冠肺炎确诊病例，均为输入病例。目前，香港累计报告新冠肺炎确诊病例12311例。

据介绍，新增的4例病例涉及变异病毒株感染，另1人检测结果待定，1人病毒量不足以进行变异病毒株检测。其中3人由A组指明地区（高风险）抵港，3人由B组指明地区（中风险）抵港。过去14天（10月7日至20日）香港累计报告62例确诊病例，包括1例源头不明本地病例，其余均为输入病例。

香港特区政府公务员事务局局长聂德权21日到访深水埗、湾仔和黄大仙，鼓励和呼吁市民特别是长者，为自己的健康着想，尽快接种新冠疫苗。他说：“在变异病毒株的威胁下，接种疫苗是保护自己的最好方法，基本上适合接种疫苗的市民应尽早接种，以减低一旦感染后患重症及死亡的风险。”

统计显示，自2月26日正式启动新冠疫苗接种计划至10月20日，香港共有约457.3万名市民已接种第一剂疫苗，占合资格免费接种疫苗人数的67.9%；约435.8万名市民已接种第二剂疫苗，占合资格免费接种疫苗人数的64.7%。