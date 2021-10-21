山东省淄博市全力建设国家农村改革试验区，创新“数字+农业农村”发展路径，开辟数字农业发展新通道，丰富数字农业发展新场景，塑造数字农业发展新生态，构建数字乡村建设新机制，全力打造数字农业农村中心城市，推动乡村全面振兴。

淄博市数字农业农村大数据平台

一、背景动因

淄博市委、市政府充分发挥淄博央居齐鲁、组群分布、交通优势明显、城镇化率高、工业基础好、信息基础设施支撑能力强、现代高效农业成效显著等优势，坚持全域打造、统筹推进、融合发展，探索改革引领、理念升维、换道超车，以数字化赋能农业产业全链条、农村治理各领域、农民生活各方面，走出一条“数字+农业农村”发展新路子，不断促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，奋力开创淄博乡村全面振兴新局面。

二、主要做法

（一）聚焦开辟数字农业发展新通道，以“数字+”打通农业产业“完整链路”。发挥“产业互联网+消费互联网”双重优势，实现农业发展模式迭代升级，进一步提升农业产业生产力和竞争力。在生产环节，推行“党支部+合作社+农户+数字技术”模式，发展数字田园、数字果园、数字牧场、数字加工业，推动农产品优质优产。比如，山东七河生物公司携手“华为云”，创建食用菌行业云平台，依托各种现场传感器和5G通信网络，对公司全资源要素进行组织上和空间上的优化整合，推动全产业链智能化决策、智慧化生产，持续保持全球行业领跑者角色。在储运环节，逐步构建形成从田间地头到商超餐桌的绿色智慧冷链物流体系，推动农产品高质快速通达。山东省城乡冷链物流产融生态平台项目依托淄博特色农产品和果蔬优势，创新“1个中心园区+5个特色冷库园区+N个移动冷链设施”模式，打造辐射全国的果品、蔬菜和净菜、冻品的仓储加工、交易配送中心。在销售环节，灵活运用线上电商平台，培育体验中心、社区服务中心等线下载体，推动农产品优品优价。比如，山东纽澜地何牛食品有限公司与盒马鲜生合作，雪花黑牛肉入驻盒马鲜生24个城市270家门店，服务于6000万盒区用户，成为盒马鲜生鲜品肉类国内第一品牌、销售冠军。

（二）聚焦塑造数字农业发展新生态，以“数字+”涵养数字农业发展“丰沃水土”。按照“紧盯前沿、打造生态、沿链聚合、集群发展”的产业组织理念，坚持市场化方式和平台思维、生态思维，以政策激活发展动力，以改革减少发展阻力，投入实打实的资源、展现实打实的诚意，为数字农业农村建设集聚最优质的资源要素、提供最优化的发展生态。一是以产权改革激活土地。作为全国农村承包土地确权试点市，淄博创立“确权确股不确地”经验模式，搭建承包土地确权登记信息管理系统和产权交易抵押融资平台，开发“地押云贷”，累计发放农村各类产权抵押贷款65亿元。深化农村集体产权制度改革，量化集体资产196亿元，激活的土地让数字农业多种业态成为可能。二是以支持政策激发热情。推出财政专项资金支持政策、数字农业农村发展基金引领政策、土地流转奖补政策、建设用地专项保障政策、数字化改造资金支持政策、场景应用拓展支持政策、企业项目招引落地奖励政策、专业人才及团队支持政策、工商资本下乡鼓励政策、数字农业农村担保支持政策“十项政策”，推动农业农村发展全领域数字化。三是以创新模式集聚资源。淄博市以创新推动新模式新业态渐成气候，齐贸通利用俄罗斯公共海外仓资源，搭建跨境电商平台，采用“海外仓+专业物流+商超系统”方式成功打入俄罗斯市场。纽澜地何牛、忆当年等龙头企业率先对接阿里、京东等高端电商平台，培育“电商+直播+网红”发展模式。

（三）聚焦丰富数字农业发展新场景，以“数字+”培植农业产业“热带雨林”。分类开展四个“一批”改革创新，推出一批产业熟化场景、展示场景，催生一批精致农业、体验农业、订制农业等新业态，打造一批农旅融合发展项目和乡村游学研目的地，培育一批以手机为新农具、数据为新农资、直播为新农活、网红为新职业的新农人，让更多农业企业、农业园区、农村群众感受到数字技术突出的赋能效应。一是在数字农业优质项目招引策划上出实招。重点盯牢创新型、品牌型、高成长、高税源的优质项目，提高招引精准度。加快实施阿里数字农业产业中心、现代农业产业园大数据中心等20个数字农业农村重点平台项目。二是在农业农村融资平台组建汇聚上出实招。2021年市级财政预算设立1亿元数字农业农村专项资金。举办全市数字农业农村政银企对接活动，推介数字农业农村融资需求项目48个，市级银行、省农担公司、鑫润担保等与13个数字农业农村项目实施主体完成对接，创建适配“数字+农业农村”的良好金融生态。三是在最优营商环境打造优化上出实招。实施优化营商环境改革攻坚行动，促进要素资源以“数字+”形式高效配置，对数字农业农村重大项目实行专班推进、顶格接洽、顶格协调、顶格督导，提供全方位、全天候、“店小二”式服务，充分展现淄博效率、淄博速度、淄博服务。

（四）聚焦构建数字乡村建设新机制，以“数字+”打造农村社会治理“智慧方案”。运用数字平台新理念、新技术，进一步做实网格化管理，把人、事、地、物、组织等要素纳入数字化管理平台，聚力打造基层社会治理的“智慧方案”。一是打造“智慧大脑”。建设 “一云、一网、一库、一体系”数字农业农村大数据应用平台，整合数据精准采集、行业监测、建模分析、综合展示等功能板块，建立跨部门、跨区域、跨行业一体化运转机制，推动实现“三资”管理、便民服务、生态环保等领域的智慧化。二是擦亮“智慧天眼”。加快构建市域数字农业农村天地空一体化观测体系，依托遥感、导航、通信卫星等空间基础设施和各类商业卫星资源，整合无人机等常规监测设备和市内物联网数据采集设施，形成统一的地面物联网数据调用体系，建成后可覆盖全市300亩以上农业园区和规模以上养殖场。三是建设“智慧基座”。以社会治理云平台、智慧绿色村居建设和“智慧党建”“智慧满意民生”品牌打造为切入点，建设一批智慧小镇、智慧村居样板。

三、初步成效

（一）初步形成一批可复制推广的典型案例。一是数字牧场。围绕黑牛、奶牛、肉猪、蛋鸡等建设数字牧场11家。山东纽澜地何牛食品有限公司利用“黑牛管家”平台，实现一牛一码，对肉牛繁育、育肥、宰杀等全过程精准管控。山东得益乳业有限公司将挤奶、饲喂、繁育、生长、环境等智能设备系统与牧业管理系统集成提升，原奶质量各项指标达到欧盟标准。二是数字果园。围绕苹果、大樱桃、石榴、猕猴桃等主导品种建设数字果园22家。山东中以果业全套引进以色列技术，发展“数字果园”2800多亩，实现“一果一码、一园一端”。山东黛青山生态农业公司（软籽石榴）通过智能灌溉与温控系统，实现温室大棚自动管理，节省人工30%，节省水肥和农药20%，产量增加20%。三是数字加工车间。建设酿造、肉牛加工、饲料、酱菜等类型数字车间18家。山东七河生物公司建成了国内领先的香菇菌棒智能控制生产线，生产效率提高4倍，运营成本降低30%，成为全球最大的香菇菌棒出口供应商。山东川鹰食品公司（酱油、醋）引进智能化制曲设备、控温系统、智能机器人，产品出品率提高20%，每年可节粮580吨，节电1.6万度，综合增效1200万元。四是数字大田。依托中化MAP等平台在桓台县、高青县提升数字大田30万亩。淄博禾丰种业与山东理工大学兰玉彬教授团队共同打造生态无人农场，实现耕种管收运储等关键环节无人化操作。桓台县泓基农业合作社建成数字农业大数据可视化管理平台，建立涵盖产地信息、成长档案、物流过程、质检报告等信息的二维码追溯体系。同时，推行粮食生产社会化服务，节水节肥节药40%以上。

高青县蓑衣樊村全景图

（二）打造京津冀和长三角之间的绿色智慧冷链物流基地。一是建设淄博智慧城乡冷链仓储物流综合示范产业基地。一期投资48亿元，在临淄区、博山区分别建设园区，两园区冻品、净菜年加工能力分别达到24万吨、160万吨。二是建设阿里数字农业产业中心（山东仓）。该项目将建成阿里在全国布局的最大冷链物流枢纽，一期投资16亿元、占地600亩，投产后可实现年产值200亿元。阿里数字农业沂源产地仓去年10月开仓运营，带动沂源70万吨苹果增收2亿元，张家坡双义农场苹果价格从原来的每斤2.5元提高到4.5元，中以果业苹果出仓价格达到每斤6.8元。三是初步形成冷链仓储物流集群。淄博智慧城乡冷链仓储物流综合示范基地、淄博内陆港及其配套冷链设施、高青正茂农产品仓储及冷链物流等3个项目入选2021年度山东省重大项目，京东海月龙宫物流港项目被列入山东省优选项目。

全国特色农产品（沂源苹果）优势区生产基地

（三）打造特色农产品“线上+线下”双节点城市。一是围绕“卖什么”，聚力打造“齐品·淄博 数字农谷”区域品牌。沂源苹果、山东黑牛分别入选全国、全省特色农产品优势区，全市获地理标志认证农产品11个、省级以上知名农产品品牌49个、“三品一标”认证农产品440个，产地认证面积占80.5%，淄博农产品品牌形象逐年提升。二是围绕“谁来卖”，加快培育电商矩阵。引进阿里、京东等知名电商平台，培育乐物、忆当年、极有鲜、沂蒙山旮旯、众得利等本地电商平台，年销售额超过1000万元的涉农电商平台达到15个，发展电商店铺8万余家。三是围绕“卖得好”，加快发展营销新模式。依托方达电商直播、山东寻声电商直播等，率先在周村区、桓台县、沂源县推进直播电商集聚化建设，举办“寻味淄博 网上过年”等网上年货节活动近300场，直播零售额3.27亿元。

（四）打造智慧乡村游学研目的地城市。一是“淄博文旅云”供需精准对接。开创“群众点单、按需制单、政府买单”服务模式，全市248个民间剧团的节目单发布上云，今年送戏进村2908场次。二是加快推进农文旅重点项目建设。着力打造玉黛湖花灯小镇、红叶柿岩、沂河源等精品片区，蓑衣樊获评“全国美丽乡村”，全市创建国家级及省级农业旅游示范点81个、省级旅游强乡镇28个、省级旅游特色村79个。三是开展“好客山东·乡村好时节”系列活动。策划包装乡村旅游精品线路，打造淄川青未了、博山中郝峪、沂源玲珑山居等一批精品民宿，看山看水看文化，感受绿水青山，搜寻乡愁记忆，全市乡村旅游年接待游客超过100万人次。

淄博市博山区红叶柿岩乡村振兴片区一角

（五）打造智慧村居样板城市。一是夯实数治乡村新基建。全市建成5G、4G基站10792个、数字视频3万余路、益农信息社3054家，农村宽带覆盖率达到100%。二是构建数治乡村新平台。全市“雪亮工程”平台和综治分平台汇聚各类基础数据510万余条，开展“块数据+网格化+部门应用”试点，推动村居视频图像、感知数据共享。桓台县与阿里钉钉合作建设开发数字乡村治理平台，推广“党建+网格”积分制乡村治理模式。三是推广数治乡村新应用。强化党建引领乡村治理,开发智慧党建、你“钉”我办、“云公章”、邻里圈等应用功能，打造智慧小镇10个、智慧村居50个,全面推行“党建引领、一网三联、全员共治”乡村治理模式，干部联村组、党员联农户、积分联奖惩，用数字化技术提升乡村治理效能。

四、经验启示

（一）推进数字农业农村建设，必须强化组织推动。推进数字化转型是发展方式的重大变革。淄博市把数字农业农村中心城市建设摆到全市经济社会发展大局和全局的重要位置来抓，强化组织领导和工作推动。市委主要负责同志亲自谋划、亲自部署、亲自推动，仅用两个月时间就与阿里签订战略合作协议，“盒马市”落户淄博。市委、市政府分管负责同志全程靠上，组建工作专班，专人专责抓组织、抓协调、抓推进。市直牵头部门成立14个专项工作组，承接任务、建立台账，分线作战、集中攻坚。市县镇村上下联动，紧盯目标任务抓落实，形成数字农业农村改革攻坚强大合力。

（二）推进数字农业农村建设，必须强化统筹规划。淄博市高水平研究制定《关于打造数字农业农村中心城市的行动方案（2020—2025年）》，确定农产品生产加工、仓储物流、市场营销、农旅融合、智慧村居5项重点任务，实施信息基础设施建设、农业生产加工融合、绿色智慧冷链物流、智慧乡村治理等10项带动工程，专门制定10大支持政策，不断完善数字化建设制度框架和政策体系。制定《淄博市国家农村改革试验区建设实施方案》，全力抓好智慧共享“云大脑”、高效优质“云产业”、区域中心“云市场”、便捷普惠“云金融”、有效治理“云乡村”建设工程，搭建起数字农业农村改革发展“四梁八柱”。

（三）推进数字农业农村建设，必须强化数据支撑。数据是重要的生产要素，但农业农村各领域基础数据分头管理，横向融合度不高，“信息孤岛”“数据烟囱”阻碍数据价值的开发利用。淄博市着力建设“齐农云”农业农村大数据综合服务平台，采取市、县、镇、村、经营主体“五位一体”共建共享模式，完成大数据库底层和种植业、畜牧水产、产业发展、农田建设、农村经济、农业机械、质量监管、美丽乡村、科教服务、政务服务等10大主题“一张图”设计，与51个国家级业务系统、42个省级单位的数据系统和全市部分数字农业企业园区数据平台对接，营建“一云统揽、多维一体、一网通办”的数字化生态。

（四）推进数字农业农村建设，必须强化技术保障。新一代信息技术创新空前活跃，不断催生新技术、新产品、新模式。淄博市强化平台思维，坚持招大引强、靠大联强，与中国农科院农业信息研究所和北京中农信达信息技术有限公司合作建设“齐农云”数字大脑，与中国农科院合作建设新型现代农业产业研发机构，与阿里、中建材、中国供销、中化集团、京东等23家企业合作，组织实施数字农业农村重大项目，引才引智引项目，夯实数字农业农村发展人才智力和技术支撑。

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(责编：曹淼、李源)